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Dünya Bankası yeni başkanını seçti

Dünya Bankası’nın yeni başkanı David Malpass oldu.

Dünya Bankası yeni başkanını seçti
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ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass, Dünya Bankası'nın yeni başkanlığına seçildi.

Malpass, 9 Nisan'da görevine başlayacak.

Dünya Bankası’nın 2012’den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, 6 yıldır yürüttüğü başkanlık görevinden 1 Şubat itibarıyla ayrılmıştı.

1 Şubat'tan bu yana ise geçici olarak Kristaline Georgieva başkanlık görevini yürütüyordu.

Dunya.com

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