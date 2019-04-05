Dünya Bankası yeni başkanını seçti
Dünya Bankası’nın yeni başkanı David Malpass oldu.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass, Dünya Bankası'nın yeni başkanlığına seçildi.
Malpass, 9 Nisan'da görevine başlayacak.
Dünya Bankası’nın 2012’den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, 6 yıldır yürüttüğü başkanlık görevinden 1 Şubat itibarıyla ayrılmıştı.
1 Şubat'tan bu yana ise geçici olarak Kristaline Georgieva başkanlık görevini yürütüyordu.