Dünya Bankası'ndan Irak'a 930 milyon dolarlık demiryolu desteği

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Irak'ın demiryolu altyapısını güçlendirmek, iç ticareti canlandırmak, iş yaratmaya ve ekonomiyi çeşitlendirmeye yardımcı olmak amacıyla 930 milyon dolar tutarında finansmanı onayladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Irak Demiryolları Genişletme ve Modernizasyon Projesi (IREM), ülkenin güneyindeki Umm Qasr Limanı ile kuzeydeki Musul arasında uzanan demiryolu hattının modernizasyonunu kapsıyor. Proje sayesinde seyahat süresinin kısalması, taşınan yük miktarının artması ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

"Irak petrol bağımlılığını azaltabilir"

Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Jean-Christophe Carret, "Irak yeniden yapılanmadan kalkınmaya doğru ilerlerken, gelişmiş ticaret ve bağlantı büyümeyi teşvik edebilir, iş yaratabilir ve petrol bağımlılığını azaltabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Projenin, Irak'ı bölgesel bir ulaşım ağına entegre etme ve ekonomik çeşitliliği artırma hedeflerine katkı sunması bekleniyor.