Dünya Bankası'ndan Yemen'deki kalkınma projelerine 371 milyon dolar destek

21 Ekim 2020

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Planlama ve Uluslararası İş birliği Bakanı Necib el-Avec, Eğitim Bakanı Abdullah Lemles ile Dünya Bankası Bölge Direktörü Marina Weiss, Yemen Ofisi Müdürü Tania Meyer ile bir araya geldi.

Haberde, Dünya Bankası'nın Yemen'de eğitim, sosyal koruma ve entegre kentsel hizmetler alanlarındaki projelerin karşılanması için 371 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

Eğitim projeleri arasında, öğretmenler için 44 milyon dolarlık teşvik dağıtımının, 34 milyon dolarlık okul beslenme programının, 16 milyon dolarlık etüt materyali alımı ve dağıtımının, 14 milyon dolarlık okulların ve okul kapsamındaki sağlık tesislerinin yeniden inşası ve restorasyonunun yanı sıra eğitim sistemlerinin kapasitesinin artırılması için de 13 milyon dolarlık bütçenin yer aldığı kaydedildi.

Gelir düzeyi düşük bireylerin ve ailelerin krizlerle başa çıkması, iş bulabilmesi, üretkenliği ve yatırımı iyileştirmesine yardımcı olan alanlarda faaliyet gösteren sosyal koruma sektöründeki projeler için 200 milyon dolarlık bütçe ayrılırken ülkenin 16 ilinde etkin olan ve 2,4 milyon kişiye hizmet veren kentsel hizmetler projesinin çalışmalarının da 50 milyon dolarlık bütçe ile uzatılacağı belirtildi.

Kentsel hizmetler projesinin, elektrik, yol ve diğer yaşamsal hizmetlerin yanı sıra çevrenin iyileştirilmesi ve atıkların bertaraf edilmesi gibi faaliyetleri kapsadığı aktarıldı.

Kaynak: AA