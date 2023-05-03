Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ajay Banga oldu

Bankadan yapılan açıklamada, Ajay Banga'nın Dünya Bankası'nın 14'üncü başkanı olduğu bildirildi.

Açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun Ajay Banga'yı 2 Haziran'dan itibaren 5 yıllık bir dönem için Dünya Bankası Başkanı olarak seçtiği aktarıldı.

Kurulun 2011'de bankanın hissedarları tarafından kararlaştırılan seçim sürecini takip ettiği vurgulanan açıklamada, sürecin açık, liyakate dayalı ve şeffaf olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kurulun nisan ayında gerçekleşen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda görüşüldüğü gibi Dünya Bankası Grubu'nun gelişimi süreci ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en zorlu kalkınma sorunlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan tüm hedefleri ve çabalarına ilişkin Banga ile çalışmayı dört gözle beklediği kaydedildi.

Mastercard'ın CEO'luğunu yapmıştı

Ajay Banga'nın en son General Atlantic'te Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedilen açıklamada, Banga'nın daha önce yaklaşık 24 bin çalışanı olan Mastercard'ın Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) olduğu anımsatıldı. Açıklamada, Mastercard'ın Banga liderliğinde dünya çapında adil ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ile finansal katılımı geliştirmeye yönelik Kapsayıcı Büyüme Merkezi'ni kurduğu belirtildi.

Banga'nın 2020-2022 yılları arasında da Uluslararası Ticaret Odası'nın Onursal Başkanı olduğuna işaret edilen açıklamada, General Atlantic'in iklim odaklı fonu BeyondNetZero'nun 2021'deki başlangıcında da danışmanlık yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Banga'nın El Salvador, Guatemala ve Honduras'ta yetersiz hizmet alan nüfuslarda ekonomik fırsatları geliştirmek için çalışan ve özel kuruluşlardan oluşan Orta Amerika için Ortaklık koalisyonunun da eş başkanı olarak görev yaptığı aktarıldı.

Banga'nın daha önce Amerikan Kızıl Haç, Kraft Foods ve Dow Inc.'in de yönetim kurullarında yer aldığı belirtilen açıklamada, Siber Hazırlık Enstitüsü'nün kurucu ortaklarından biri ve New York Ekonomi Kulübü'nün başkan yardımcısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, Banga'nın 2012'de Dış Politika Derneği Madalyası, 2016'da Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından Padma Shri Ödülü, 2019'da Ellis Island Onur Madalyası ve Uluslararası Anlayış İçin İş Konseyi Küresel Liderlik Ödülü ve 2021'de Singapur Kamu Hizmeti Yıldızının Seçkin Dostları ile ödüllendirildiği aktarıldı.

Biden: "Banga dönüştürücü bir lider olacak"

ABD Başkanı Joe Biden ise Banga'nın Dünya Bankası'nın yeni başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Banga'nın Dünya Bankası Başkanı pozisyonuna uzmanlık, deneyim ve yenilik getiren dönüştürücü bir lider olacağını belirtti.

Banga'nın Dünya Bankası'nın iklim değişikliği de dahil olmak üzere, yoksulluğu azaltma temel misyonunu doğrudan etkileyen küresel zorlukları ele almak için yönlendirilmesine yardımcı olacağını kaydeden Biden, Banga ile yeni görevinde çalışmayı ve Dünya Bankası'nı dönüştürme çabalarını desteklemeyi dört gözle beklediğini vurguladı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Malpass'ın kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıklamıştı.