Dünya bu karşılaşmayı konuşuyor: Arnavutluk lideri Rama, İtalya Başbakanı Meloni’yi diz çökerek bekledi

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin açılış töreni bugün Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapıldı. Törende ise unutulmayacak bir an yaşandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ni dizlerinin üzerine çökerek karşıladı.

Meloni ise bu duruma mizahi bir şekilde yaklaşarak, “Bunu sadece benim boyumda olmak için yapıyor” dedi.

2 metre boyunda Edi Rama'yı apar topar ayağa kaldıran 1.5 metre boyundaki Meloni, daha sonra Arnavutluk lideriyle kucaklaştı.