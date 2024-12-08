Dünya bu sorunun cevabını arıyor: Beşar Esad nerede?

Suriye'de devrilen Baas rejiminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, rejimin lideri Beşşar Esad ile Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduklarının bilimediğini açıkladı.

Şam'ın kontrolünü kaybeden Esad, rejimin çökmesinin ardından, Şam'ı terk etmişti. Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimi kaybettiğini söyledi.

Rusya'da ya da Orta Doğu'da

Uluslararası basında ise Beşar Esad'in ülkeden ayrılarak Rusya ya da bazı Orta Doğu ülkelerine gitmiş olabileceğine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Binlerce kişi uçuşları takip ediyor

Dünya genelinde binlerce kişi de uçuş takip programları üzerinden Şam ve Lazkiye'ye yapılan ve buradan kalkan uçakların rotasını takip etmeye çalıştı.

Esad'ın uçağı düştü mü?

Öte yandan Beşar Esad'ın uçağının düştüğü de iddalar arasında.

Reuters'a konuşan kaynaklar Esad'ın uçağının gün doğmadan havalandığını, kısa süre sonrada radardan çıktığını belirtmişti. İddialara göre uçak büyük olasılıkla düştü.

FlightRadar24 uçuş takip sitesinde, uçağın en son muhaliflerin konrolündeki Humus'un batısında görüldüğü ortaya çıktı. Uçağın, radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddia edildi.