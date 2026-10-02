Dünya devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce kişiyle yollar ayrılacak

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Walt Disney Co., televizyon faaliyetlerinde kapsamlı bir değişikliğe hazırlanıyor.

Şirketin operasyonlarını daha yalın hale getirme planı doğrultusunda yüzlerce çalışanıyla yollarını ayıracağı bildirildi.

Konuya yakın kaynaklara göre, plan kapsamında bazı birimler birleştirilecek. Üst düzey yöneticilerin üzerinde çalıştığı düzenlemenin ayrıntıları ise henüz netleşmedi.

D'Amaro döneminde küçülme sürüyor

ABC, ESPN ve FX gibi ağları bünyesinde bulunduran Disney'deki bu adım, CEO Josh D'Amaro döneminde başlatılan küçülme sürecinin devamı niteliğinde.

Mart ayında göreve gelen D'Amaro, şirketin daha sade bir yapıya kavuşması amacıyla 1.000 pozisyonun kaldırılması sürecini başlatmıştı.

Televizyon tarafında gündeme gelen yüzlerce kişilik yeni işten çıkarma planıyla birlikte bu süreç şimdi şirketin önemli yayın operasyonlarına uzanıyor.