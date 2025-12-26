Dünya devi lastik markasının fabrikasında bıçaklı saldırı: 15 yaralı

Japonya’nın Shizuoka eyaletindeki Yokohama Rubber fabrikasında korku dolu anlar yaşandı. Lastik ve kauçuk üretim tesisine giren bir kişi, işçilere hayatta kalma bıçağı da denilen survival ile saldırdı, üzerlerine sıvı madde sıktı.

İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı; bunlardan 8’i bıçak darbesi, 7’si ise sıvıya maruz kalma sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yerel medya, saldırıda sıkılan sıvının çamaşır suyu olabileceğini aktardı. Beş kişinin durumunun acil müdahale gerektirecek seviyede olduğu belirtilse de tüm yaralıların bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Yakalanan zanlı fabrikayla bağlantılı

Olay sonrası fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis, saldırganı öldürmeye teşebbüs şüphesiyle gözaltına aldı. Asahi Shimbun’un haberine göre saldırganın 30’lu yaşlarda, fabrika ile bağlantısı olan biri olduğu düşünülüyor. Gözaltındaki şüpheli NHK’ye göre polis sorgusunda 38 yaşında olduğunu söyledi.

Gaz maskesi ve bıçakla içeri girdi

Tanık ifadeleri ve medya görüntülerine göre saldırgan olay sırasında gaz maskesi takıyor ve elinde büyük boy survival bıçağı taşıyordu. Olay yerine sevk edilen ekipler fabrikanın çevresinde uzun süre güvenlik önlemleri aldı. NHK’nin havadan yayınladığı görüntülerde fabrika önünde çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı görüldü.

900’den fazla kişi çalışıyor

Yokohama Rubber’a ait tesisin, 2024 yılı verilerine göre 987 çalışanı bulunduğu ve binek araç lastiği üretimi yaptığı belirtildi. Fabrika, Mishima İstasyonu’nun yaklaşık 2,3 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.