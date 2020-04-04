Dünya devleri arasında 'maske savaşı'

04 Nisan 2020

Koronavirüs salgınına karşı maske ihtiyacını gidermek için tüm ülkeler kolları sıvadı. Gelişmiş ülkelerden gelişen ülkelere dünyanın her bölgesinde maske üretimi için düğmeye basılırken; maske ihracatının da önün geçilmeye çalışılıyor. ABD hükümeti, Almanya’nın satın aldığı maskelere el koyarken, benzer bir şekilde Fransa’da da İspanya ve İtalya’ya gidecek maskelerin ülke sınırları dışına çıkmasına izin vermedi. .

Almanya'nın satın aldığı maskelere ABD, Tayvan'da el koydu

Almanya’da Berlin eyaletinin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, eyalet yönetiminin Çin'deki bir Amerikan firmasından 2 bin adet koronavirüs karşı koruma sağlayan FFP-2 tipi maske satın aldığını belirtti. Ancak Geisel, Almanya’ya gönderilmesi gereken maskelere Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ABD tarafından el konulduğunu açıkladı.

Geisel yaptığı açıklamada, maskelere el konulma gerekçesinin ABD’nin koruyucu maskelere getirdiği ihracat yasağıyla ilgili olabileceğini belirtti.

Almanya'dan ABD'ye “Modern korsanlık” suçlaması

Ancak ABD’nin yaptığının “modern korsanlık” ve “Vahşi Batı” yöntemleri olduğunu söyleyen Geisel, Alman hükümetinin ABD’ye uluslararası kuralları hatırlatması gerektiğini kaydetti.

Bild gazetesinin haberine göre Çin'de üretilen maskeler sektörün önde gelenlerinden Amerikan 3M firmasına ait. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Twitter hesabından “Çin’de neler yaptıklarını gördükten sonra 3M’e sert darbe vurduk” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

ABD, Çin'de piyasa fiyatının 3-4 katını teklif ediyor

Ayrıca Almanya’dan ve Fransa’dan yetkililer ABD’nin Çin’deki üreticilere piyasanın çok üzerinde fiyat teklifleri vererek Avrupa ülkelerinin söz konusu üreticilerle yaptığı anlaşmaları bozduğunu iddia ettiler.

Fransız yetkili Jean Rottner de Amerikalıların kendi önerdiklerinin 3-4 katı fiyatlar teklif ederek işlerini bozduklarını savundu.

“Tıbbı ekipman pazarı Vahşi Batı gibi”

Üst düzey bir Alman yetkili, “Para mevzubahis değil, her fiyatı ödüyorlar çünkü çaresiz durumdalar” dedi. Reuters’e konuşan adının açıklanmasını istemeyen Washington’dan üst düzey bir yetkili ise, “elimizde çok fazla olana kadar” koruyucu ekipman ithal etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Almanya’da Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Soeder de tıbbı ekipman pazarını “Vahşi Batı’ya” benzetti.

İspanya ve İtalya'ya giden maskelere Fransa el koydu

İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'den İspanya ve İtalya'ya gönderilmek üzere ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğunu bildirdi.

"Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket"

Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, söz konusu malzemenin Fransa üzerinden İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek, ''Fransa, sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket.'' ifadelerini kullandı.

Twomey, Fransa'nın beklenmedik hareketinden sonra şirketin Çin'den ithal edeceği yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceklerini kaydetti.

Kanada’nın 60 milyon maskeye ihtiyacı var

Maske başta olmak üzere koruyucu ekipman sıkıntısı yaşayan bir başka ülke de Kanada. Başbakan Justin Trudeau, ülkedeki hastanelerin 60 milyon maske ve koruyucu malzemeye ihtiyacı olduğunu söyledi, ancak şuanda 11 milyon maskenin temin edildiğini açıkladı. Trudeau, geri kalan malzemelerin sağlanması için çabaladıklarını belirtti.

İsrail, Filistinli bakana gözaltı sırasında "kullanılmış tıbbi maske" taktırdı iddiası

Filistin Yönetimi'nin Kudüs Bakanı Fadi El-Hedmi, İsrail güçlerince ikindi saatlerinde serbest bırakıldığını, gözaltı sırasında kendisine zorla kullanılmış tıbbi maske taktırıldığını iddia etti.

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde kapıyı patlatarak evine baskın düzenlediğini ve arama yapma bahanesiyle adeta evin altını üstüne getirdiğini belirtti. Hedmi, İsrail güçlerinin arama işlemini polis köpekleriyle yaptığını ve ev halkında büyük bir paniğe yol açtıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İşgal güçleri, Meskubiyye’deki gözaltı sırasında beni şiddetle darp ettikten sonra bana zorla kullanılmış maske taktırdı. İşgal devletinin Filistin halkına karşı zalimane politikaları, bizi Kudüs’teki halkımız için yürüttüğümüz hizmetlerden alıkoyamayacaktır."