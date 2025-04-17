Dünya dışı yaşam ihtimali güçlendi: K2-18 gezegeninde güçlü kanıt!

İngiltere'den bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif haberi geldi. Cambridge Üniversitesi'ndeki gök bilimciler, Dünya'dan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki "K2-18b" adlı gezegende yaşamın ilk izlerine ilişkin güçlü kanıtlar buldu.

Dünya dışı yaşamın ilk izleri

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'yla (JWST) elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, K2-18b gezegeninde geçmişte veya şu an yaşam olabileceğinin belirtisi niteliğindeki moleküllerin izine rastladı.

Araştırmacılar, "K2-18b"nin atmosferinde, sadece Dünya'da basit organizmalar tarafından üretilen "dimetil sülfit" ve "dimetil disülfit" gibi bazı moleküllerin izlerini buldu.

Gezegenin atmosferindeki bu moleküllerin, bilinmeyen kimyasal süreçlerden de kaynaklanmış olabileceğini vurgulayan araştırmacılar, bulguların Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende de yaşamın bulunabileceğine yönelik birer delil olduğunu belirtti.

'Dışarıda yaşam olabileceğine dair en güçlü kanıt'

Araştırmanın başındaki Prof. Nikku Madhusudhan, yakın zamanda kesin kanıta ulaşmayı umduklarını belirterek, "Bu, şu ana kadar dışarıda yaşam olabileceğine dair en güçlü kanıt. Gerçekçi olarak şunu söyleyebilirim ki, bu sinyali bir ila iki yıl içinde doğrulayabiliriz" dedi.

Prof. Madhusudhan, "Bu gazın atmosferdeki tahmin ettiğimiz miktarı, Dünya'da bulunan miktardan binlerce kat daha fazla. Dolayısıyla eğer yaşamla ilişki gerçekse, o zaman bu gezegen yaşamla dolup taşacaktır. K2-18b'de yaşam olduğunu doğrularsak, bu temelde galakside yaşamın çok yaygın olduğunu doğrulayacaktır" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde de yayımlandı.

"K2-18b"ye yönelik önceki çalışmalarda, gezegenin atmosferinde metan ve karbondioksit bulunmuştu.