Dünya Ekonomik Forumu raporu: Savaş olasılığı giderek artıyor

17 Ocak 2018

Dünya Ekonomik Forumu, 23-26 Ocak'ta yapılacak Davos toplantısı öncesi yayınladığı Küresel Riskler Raporu'nda, dünyanın büyük güçleri arasında savaş olasılığının giderek arttığını bildirdi.

Küresel Riskler Raporu'nda, 2018'de dünyayı bekleyen önemli riskler; çevresel tehditler, küresel ısınma, ekonomik eşitsizlikler ve siber saldırılar olarak sıralandı.

Dünyayı etkileyecek en önemli riskin ise, ABD ve Kuzey Kore arasında çıkabilecek bir nükleer savaş olduğu kaydedildi.

"Kore ve Ortadoğu'da çatışmalar şiddetlenebilir"

Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasına 1000'e yakın uzman, hükümet yetkilisi, iş insanı, STK ve akademisyen katıldı. Küresel çapta jeopolitik gerilimin hızla arttığını kaydeden katılımcıların yüzde 93'ü, 2018'de büyük ülkeler arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerde tansiyonun daha da yükseleceğini belirtti. Yüzde 40'ı ise bu risklerin son derece ciddi boyutlarda olacağını kaydetti.

Katılımcıların yüzde 79'u, devletler arasında bir askeri çatışma yaşanabileceği tahmininde bulundu. Birçok katılımcı, Kore'nin yanı sıra Ortadoğu'da da çatışmaların giderek şiddetleneceğini bildirdi.

Ekonomide hava olumlu

Raporda, ekonomiyle ilgili endişelerin, küresel ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak azalması dikkat çekti. Öte yandan, bazı ülkelerde yüksek borç ve düşük tasarruf oranları nedeniyle gelir eşitsizliğinin ciddi bir sorun olmaya devam ettiği vurgulandı.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, "Artan ekonomik iyileşme, kurumları, toplumları ve çevreyi zayıflatan sorunlarla başa çıkabilmemiz için bir imkan yarattı. Küresel sistemin çöküşü riskini ciddiye almalıyız" dedi.

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Kaynak: Reuters