Dünya Ekonomik Forumu: Uluslararası iş birliği durma noktasında

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) McKinsey & Company ile uluslararası iş birliğini ölçen 41 göstergeyi dikkate alarak geliştirdiği Küresel İş Birliği Barometresi 2025 yayımlandı.

Küresel iş birliği, ticaret ve sermaye akışları, inovasyon ve teknoloji, iklim ve doğal sermaye, sağlık ve iyilik, barış ve güvenlik olmak üzere 5 farklı başlık altında değerlendirildi.

Barometre, uluslararası iş birliğinin artan jeopolitik tansiyon ve istikrarsızlıklar nedeniyle "yatay seyrettiğini" ancak iklim finansmanı, ticaret ve inovasyondaki olumlu ivmenin umut vadettiğini gösterdi.

"Uluslararası iş birliği durma noktasına geldi"

Barometreye göre, yaklaşık 10 yıl olumlu bir eğilim görülen uluslararası iş birliği, halihazırda durma noktasına geldi. Bu durum, barometrenin barış ve güvenlik ayağında özellikle son 7 yıldır görülen keskin düşüşten kaynaklandı.

Artan çatışmalar ve insani krizler geçen yıl Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmelerle rekor seviyeye ulaşırken, Soğuk Savaş sonrası dönemi tanımlayan "büyük ölçüde istikrarlı iş birliği düzeni" yerini daha parçalı bir görünüme bıraktı.

Barış ve güvenlikte keskin düşüş

Öte yandan, iklim eyleminden teknolojik yönetişime kadar acil sorunlara yönelik çözümler birbirine bağımlı olmaya devam ediyor.

Küresel güvenlik krizlerine rağmen, aşı dağıtımı, bilimsel araştırma, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve birçok alanda iş birliğinin devam ettiği görülüyor.

Barometrede barış ve güvenlik ayağında keskin düşüş görülmesine rağmen, diğer dört alanda uluslararası iş birliği için gelişen fırsatlar bulunuyor.

Yapay zekâ ve diğer gelişmekte olan teknolojiler küresel görünümü yeniden şekillendirirken, faydalarından yararlanmak ve riskleri en aza indirmek için uyumlu iş birliği kritik önem taşıyor.

Barometreye ilişkin değerlendirmeler

WEF Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Borge Brende, barometre sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, barometrenin büyük bir küresel istikrarsızlık döneminde ve pek çok yeni hükümetin kendi dönemleri için yeni gündemler geliştirdiği bir dönemde yayımlandığını belirterek, "Barometre, iş birliğinin sadece önemli ekonomik, çevresel ve teknolojik zorlukları ele almak için gerekli olmadığını, günümüzün daha çalkantılı gündeminde mümkün olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

McKinsey & Company Küresel Yönetici Ortağı Bob Sternfels ise küresel inovasyon, sağlık, refah ve dayanıklılığın tek başına ilerletilemeyeceğini dile getirerek, "Liderler, diğer konularda aynı fikirde olmasalar bile temel öncelikler üzerinde birlikte çalışmak için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyacak ve geçtiğimiz birkaç yıl bu dengenin mümkün olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.