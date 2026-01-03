Dünya gazetesi yazarından dikkat çeken Venezuela operasyonu yorumu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamasının ardından Dünya gazetesi yazarı Deniz Ülke Kaynak'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Kaynak, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede Maduro’ya yönelik operasyonunun perde arkasına ve olası küresel pazarlıklara işaret etti.

Kaynak "Maduro’yu teslim etmişler de diyebiliriz" ifadelerine yer verdiği paylaşımında, ülkede ABD saldırısına karşı kayda değer bir iç direniş olmamasına dikkat çekti.

Kaynak, "ABD saldırısına karşı içeride hiç direniş olmadığı gibi başkanlarını vermiş olmaları operasyonun CIA destekli olarak önceden başlatıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'Şimdi Çin'i takip etme zamanı'

ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyon öncesi Çin büyükelçisi ile bir görüşme yaptığını dikkat çeken Kaynak, muhtemelen görüşmede anlaşma yapıldığını söyledi.

Kaynak paylaşımında, “Muhtemelen bir anlaşma yapılmış. Karşılığında ne verildiğine ayrıca bakmak lazım. Şimdi Çin’i takip etme zamanı” değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Ülke Kaynak, İran’da yaşanan eşzamanlı kalkışmalara da değinerek, bunun genel anlamda anti-Amerikan eksende bir hareketlenmeye işaret ettiğini belirtti. Olası bir genişleme durumunda İran’a yönelik farklı türde bir müdahalenin gündeme gelebileceğini söyledi.

Küresel tabloyu sert cümlelerle özetleyen Kaynak şu ifadelere yer verdi:

"Kurtlar sofrası, sistemdeki her aktörü masaya menü olarak servise hazır. Rusya, ABD ve Çin masaya birlikte oturdular; karınları da aç."

'Tarihin en saldırgan ittifakını izleyeceğiz gibi duruyor'

Kaynak, Venezuela’nın Panama üzerindeki etkisine vurgu yaparak, "Venezuela , Panama’nın kilidini açan anahtar" dedi.

Trump’ın, Panama Kanalı’nın Çin tarafından işletildiği iddiasıyla "kanalı geri alma" yönündeki açıklamalarının basit bir siyasi söylem olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Kaynak, "Tarihin en yayılmacı ve saldırgan “Amerikan-İsrail” ittifakını izleyeceğiz gibi duruyor. Jeopolitiğin kalbi artık denizler, boğazlar ve kanallar" ifadelerini kullandı.

Kaynak, Panama Kanalı’nın yanı sıra Babü’l Mendep, Hürmüz, Süveyş ve Malakka boğazlarına yani su geçişlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye açısından da önemli bir parantez açan Kaynak, Türk Boğazları’nın mevcut konjonktürde ekstra önemli olduğunu belirterek "Küresel ticaret açısından ikincil konumda olsa da Boğazlarımızın durumu şu ara ekstra önemi haiz. Montrö’yü imzalayanlara rahmet ve minnetle..." ifadelerine yer verdi.