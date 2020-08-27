Dünya genelinde COVID-19 vakaları 24 milyon 344 bini geçti

27 Ağustos 2020

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan COVID-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 344 bini aştı.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 829 bin 778 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 344 bin 799'a çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 878 bin 683 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 636 bin 338 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 1017 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 183 bin 663 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 722 bin 4), Hindistan (3 milyon 314 bin 953), Rusya (970 bin 865), Güney Afrika (615 bin 701), Peru (613 bin 378), Meksika (573 bin 888), Kolombiya (572 bin 270), İspanya (426 bin 818), Şili (402 bin 365), Arjantin (370 bin 188), İran (365 bin 606), İngiltere (328 bin 846), Suudi Arabistan (310 bin 836), Bangladeş (302 bin 147), Pakistan (294 bin 638), İtalya (262 bin 540), Türkiye (262 bin 507) ve Fransa (253 bin 587)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (117 bin 756), Meksika (62 bin 76), Hindistan (60 bin 652), İngiltere (41 bin 465), İtalya (35 bin 458), Fransa (30 bin 544), İspanya (28 bin 971), Peru (28 bin 124), İran (21 bin 20), Kolombiya (18 bin 184), Rusya (16 bin 683), Güney Afrika (13 bin 502) ve Şili (10 bin 990)."

Kaynak: AA