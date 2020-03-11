Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 119 bini geçti

11 Mart 2020

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı bu sabah itibariyle 119 bin 86'ya ulaştı. Koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 284 oldu.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre, dün itibariyle 24 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 9 Mart'ta bu sayı 19 olmuştu.Çin'de toplam kornonavirüs vakası sası ise 80 bin 778'e ulaştı.



Koronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha yaşamını yitirdiği Çin'de 10 Mart sonu itibariyle koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin158 oldu. 22 kişinin tamamı Hubei'de yaşamlarını yitirdiler ve Hubei'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 46 oldu.



Çin dışarıda bırakıldığında dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 38 bin 308'e yükseldi ve koronavirüsten yaşamlarını yitirenlerin sayısı bin 126'ya ulaştı.



En yüksek ölüm 631 ile İtalya'da yaşanırken, İran'da 291 ve Kore'de 54 ve İspanya'da 35 kişi koronavirüs kaynaklı olarak hayatlarını kaybettiler.



Bugüne kadar 49 bin 56'sı Hubei'de olmak üzere 65 bin 762 kişi iyileşti.