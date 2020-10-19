19 Ekim 2020

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 40 milyonu geçti. Worldometer verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 40.321.923'e ulaştı.



Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1.118.814'e ulaştı. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülke 8 milyon 388 bin ile ABD olurken, Hindistan'da vaka sayısı 7 milyon 7750 bine, Brezilya'da 5 milyon 235 bine ulaştı. Rusya'da vaka sayısı 1 milyon 415 bin olurken, Arjantin'de vaka sayısı 989 bini geçti.



Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının olduğu ülke 224 bin 732 ile ABD olurken, Brezilya 153 bin 905 vaka ile ikinci, Hindistan ise 114 bin 642 can kaybı ile üçüncü sırada yer aldı.