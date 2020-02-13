Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 60 bini aştı

13 Şubat 2020

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1370 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1368'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri de Filipinler'de oldu.

Çin ana karasında 59 bin 883, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 51 ve Makau Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 18 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 247, Singapur 50, Tayland 33, Güney Kore 28, Malezya 19, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 14, Fransa 11, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 7, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1."

Çin ve dünya genelinde son 3 günde virüsle ilgili yaşananlar gelişmeler

Çin'in kuzeybatısında Şaanşi eyaletinde Kovid-19 taşıyan hamile kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyaletteki "zayıf yönetim" gerekçe gösterilerek görevinden alındı.

Eyalet yetkilileri, virüsün yol açtığı enfeksiyonu tespit etmek için bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları kullanmaya başladı.

Çinli bilim insanları 2 anti viral ilacı test etmeye başladı

Çinli bilim insanları virüsle mücadele çerçevesinde iki anti viral ilacı test etmeye başladı. İlaçlarla ilgili klinik test sonuçlarının haftalar içinde açıklanması öngörülüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği zararı yönetmek amacıyla işletmelere vergi indirimi dahil yardımda bulunma sözü verdi.

Çin'in Guangcou ve Şıncın şehirlerindeki yerel meclisler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede şahısları, şirketleri ve yönetimleri seferber etme hazırlığını öngören tasarıları kabul etti.

Mobil Dünya Kongresi iptal edildi

Koronavirüs salgınının en fazla etkili olduğu Çin'de hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla insanlara risk altında olup olmadıklarını bildiren bir telefon uygulaması geliştirildi.

Salgınının yarattığı endişe nedeniyle Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamayan kruvaziyer, Kamboçya tarafından kabul edildi.

Dünya GSM Birliği (GSMA), 24-27 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde yapılması planlanan ancak Kovid-19 salgınından dolayı 40'a yakın mobil teknoloji şirketinin katılmama kararı aldığı Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptal edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA