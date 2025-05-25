Dünya Gıda Programı: Gazze'de şu an 500 bin kişi aşırı gıda güvensizliği altında

McCain, ABD'de yayın yapan ulusal CBS kanalına verdiği mülakatta, Gazze'ye yönelik insani yardımların durumunu değerlendirdi.

"Öncelikle bunun bir felaket olduğu gerçeğiyle başlayalım" diyen McCain, İsrail’in Gazze'ye çok az sayıda yardımın girmesine izin verdiğini ifade ederek, "Bu denizde bir damla. Şu an Gazze'de aşırı gıda güvensizliği altında 500 bin kişi var ve onlara yardımcı olmazsak kıtlığın eşiğine gelebilirler." diye konuştu.

Gazze'ye insani yardımların mutlaka ulaştırılması gerektiğini vurgulayan McCain, ateşkes döneminde günde yaklaşık 600 yardım tırının bölgeye giriş yaptığını ancak bu sayının şu anda yaklaşık 100'e düştüğünü belirtti. McCain, ayrıca, bu tırların hangi yol ve bölgelere yönlendirileceği konusunda İsrailli yetkililerin tutarsız davrandığını ifade etti.

İsrail'in iddia ettiği Hamas’ın yardım kamyonlarını yağmaladığı yönündeki soruya da McCain, şöyle cevap verdi:

"Hayır, hiç de değil. Bakın, bu insanlar çaresiz ve Dünya Gıda Programı tırının geldiğini görüyorlar ve ona doğru koşuyorlar. Bunun Hamas'la, herhangi bir organize suçla veya başka bir şeyle alakası yok. Bu sadece bu insanların açlıktan ölmesiyle alakalı ve bu insanlar gerçekten çaresiz."

McCain, uluslararası topluma, yardımların ulaştırılabilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Oturup bu insanların açlıktan ölmesini izlememize izin verilmemeli." dedi.

İsrail ordusunun, Gazze'de yardımların "Amerikan planı" kapsamında ABD'li şirketler aracılığıyla dağıtılacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak McCain, böyle bir plan hakkında kendilerine bilgi verilmediğini söyledi. McCain, "En iyi bildiğimiz işi yapmaya devam ediyoruz ve insanların beslenmesine yardımcı olacaksa herkesle çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'deki yardım dağıtımını tekeline almayı hedefliyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtımını İsrail ordusu gözetiminde özel ABD'li şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecek yeni bir mekanizmayla tekeline almayı amaçladığı belirtiliyor.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, söz konusu plana göre Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve Filistinlilere dağıtımın 14 Mayıs'ta kurulduğu açıklanan ABD güdümündeki İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı" üzerinden yapılacağı bildiriliyor.

Buna göre, yardım tırlarının İsrail ordusunun kontrolünde dağıtım merkezlerine getirileceği, İsrail ordusu havadan gözetleme yaparken, etrafı toprak setlerle yükseltilmiş ve silahlı Amerikan "güvenlik personeli" tarafından korunacak merkezlerde dağıtımın gerçekleştirileceği ifade ediliyor

İsrail, BM ve uluslararası bağışçılara yeni kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı ile çalışması için baskı kuruyor. Buna karşın, Birleşmiş Milletler, çatışma tarafı bir grup tarafından yardımların dağıtılmasının BM prensiplerine aykırı olduğu için buna katılmayı reddediyor.