Dünya Gıda Programı'nın açlıkla mücadelesi 59 yıldır devam ediyor

09 Ekim 2020

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1961 yılında kurulan Dünya Gıda Programı (WFP), acil durumlarda gıda yardımı sağlanmaktan, hayat kurtarma ve beslenmeyi iyileştirmeye kadar özellikle kriz dönemlerinde pek çok alanda yaptığı liderlikle öne çıkan uluslararası insani yardım kuruluşu olma özelliği taşıyor.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Genel Kurulu’nda 1961 yılında kabul edilen kararlar doğrultusunda WFP, başlangıçta 3 yıllık bir deneme süresi için kurulurken, 1965’teki FAO Konferansı ve BM Genel Kurulu'nca dünya genelinde çok taraflı gıda yardımına ihtiyaç olduğu sürece faaliyet göstermek üzere daimi olarak tesis edildi.

Merkezi Roma'da bulunan ve 36 üyeli icra kurulu tarafından yönetilen WFP, 2020 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. WFP 59 yıldır 80'i aşkın ülkede faaliyet gösteriyor.

1963'te ilk kez Sudan'daki Nubiler için yardım ve geliştirme programı başlatan WFP, bugüne kadar 1970'te Sahel bölgesindeki kıtlıkla mücadele, 1984'teki Etiyopya'daki kıtlık, 1994'teki Ruanda Soykırımı, 1999'daki Kosova krizi, 2011'den beri süren Suriye'deki iç savaş, 2017'deki Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlara kadar yürüttüğü yardım faaliyetleriyle biliniyor.

Halihazırda 5 bin 600 kamyon, 30 gemi ve yaklaşık 100 uçaklık lojistik filosuyla dünyada en çok gıdaya ihtiyaç duyan yerlerine yiyecek ve yardım ulaştıran BM Dünya Gıda Programı, 2019 itibarıyla 88 ülkede 97 milyon insana yardım ulaştırmış durumda.

WFP verilerine göre dünyada halen 690 milyon insan her akşam karnını doyuramadan yatıyor. WFP, 2015 yılında uluslararası toplumun benimsediği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma için “Sıfır Açlık” adı altında açlığı sona erdirme, gıda güvenliğini sağlama ve sürdürülebilir tarımı teşvik etme hedeflerini önceliği olarak kabul ediyor.

WFP yardımlarını gönüllü katkılar oluşturuyor

BM kuruluşunun dünyanın dört bir tarafından yaptığı yardımların büyük kısmını, üye ülkelerin gönüllü katkılar oluştururken, son yıllarda sivil toplum kuruluşları ile özel sektörden bazı hayırsever iş insanları da WFP’nin bağışçılar listesinde yer alıyor.

WFP'nin sitesinde yer alan 2020 bilgilerine göre, ilk 9 aylık dönemde sırasıyla ABD, Almanya ve AB Komisyonu en çok bağış yapanlar listesinin ilk üç basamağında yer alıyor.

Kaynak: AA