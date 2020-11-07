Dünya liderlerinden Biden'a tebrik mesajları

07 Kasım 2020

ABD eski Başkanı Barrack Obama, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı 2020 ABD başkanlık seçimlerindeki başarısından dolayı kutladı.

Biden'ın zaferini "tarihi ve belirleyici" olarak nitelendiren Obama, ABD halkına Biden'a bir şans verme ve ülkenin derinden bölündüğü bu ortamda destek vermeleri çağrısı yaptı.

Diğer yandan Biden'ı uyaran Obama, COVID-19 salgını, ekonomik problemler, adalet sistemi ve iklim gibi sorunları hatırlattı.

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Demokratik Parti adayı Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması üzerine, "Bu ABD için umut dolu bir günün sabahı" yorumunu yaptı.

Biden'ı zaferi için kutlayan Pelosi, ABD halkının Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in büyük bir farkla kazandığını ve Demokratik Parti'nin desteğine sahip olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Michel Barnier ve Avrupa Birliği Yüksek temsilcisi Josep Borell de ABD başkanı seçilen Joe Biden'ı kutladılar.

Von der Leyen ve Borell, Biden hükümeti ile çalışmak istediklerini açıklarken, tarafların ortaklıkların yeniden inşa etmek için çalışmaları gerektiğine işaret ettiler.

Michel ise COVID-19, çok taraflılık, iklim değişikliği ve uluslararası ticaret gibi zorluklara birlikte kaşı koymak gerektiğini ifade etti.

Joe Biden'ı kutlayan bir diğer isim ise Bill Gates oldu. Gates Twitter üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımda, Biden v Harris'i kutlarken, göreve gelecekleri ocak ayından itibaren kendileriyle birlikte çalışmak istediğini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Joe Biden ve yardımcısı Harris'i kutladığı Twitter paylaşımında, "Ülkelerimiz dost, partner ve müttefik. Dünya sahnesinde benzersiz bir ilişkimiz var. Sizinle birlikte çalışarak bu ilişkimizi daha derinleştirmek için hevesliyim" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD başkanlık seçimlerini kazanan Biden ve özellikle tarihi başarısından doları Harris'i kutlarım" dedi.

Kamala Harris ABD tarihinin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı olacak, diğer yandan Biden ise en yaşlı ABD başkanı olacak.

ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın seçici delege oylarında öne geçtiğinin açıklanmasından kısa bir süre sonra yaptığı Twitter paylaşımında Biden'ı kutlayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin yeni hükümeti ile çalışmak için hevesli olduklarını ve yeni hükümetle ilişkilerini bir anlaşma ile başlatmak istediklerini söyledi.