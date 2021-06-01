Dünya Sağlık Örgütü CoronaVac'ın acil kullanımını onayladı
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısı CoronaVac'ın acil kullanımını onayladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısı CoronaVac'ın acil kullanımına onay verdi.
Çin Küresel Televizyon Ağı, DSÖ'nün Sinovac'ın CoronaVac Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.
Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.
Dünya sağlık örgütü daha önce de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.