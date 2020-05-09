Dünya Sağlık Örgütü tartışmaları BM Güvenlik Konseyini tıkadı

09 Mayıs 2020

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), 6 haftadan uzun süredir müzakere ettiği COVID-19 karar tasarısı, DSÖ tartışmaları yüzünden tıkandı. COVID-19 salgınıyla mücadele için Fransa ve BMGK'nin geçici üyelerinden Tunus tarafından hazırlanan tasarı, 90 gün küresel ateşkes talep ediyor.

ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından da yapılan "küresel ateşkes" çağrısına destek verirken, Çin tasarıda DSÖ'ye de referansta bulunulmasını istiyor.

ABD ise ''Çin yanlısı ve salgınla mücadelede başarısız olmakla'' eleştirip fon desteğini kestiği DSÖ'ye tasarıda atıfta bulunulmasına karşı çıkıyor.

Konseyin küresel ateşkese odaklanması gerektiği tartışmaları

Öte yandan ABD, tasarının salgınla mücadelenin çatışmalar yüzünden engelsiz yapılabilmesi ve insani yardımların sağlanabilmesi için küresel ateşkese odaklanması gerektiğini de savunuyor.

Bir taraftan da diplomatik çevrelerde, Cenevre merkezli DSÖ'nün uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu BMGK'nin alanına girmediği ve Konseyin küresel ateşkese odaklanması gerektiği tartışmaları devam ediyor.

ABD, tasarıda ülkelerden ölü ve vaka sayıları dahil doğru veri paylaşımı ve şeffaflık talep ediyor. Çin ise şeffaflık konusuna sıcak bakmıyor.

Durum bu olunca ABD ve Çin arasındaki DSÖ tartışması, BMGK'deki COVID-19 tasarısını veto tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.

Tasarının sahibi Fransa ise Konseyin yeni bir başarısızlıkla daha anılmaması için daha fazla müzakere ve uzlaşı yolları arıyor.

Suriye başta olmak üzere Myanmar, Libya, Yemen konularında da daha önce veto gücüne sahip 5 daimi üye Rusya, ABD, Çin, Fransa ve İngiltere tarafından birçok kez kilitlenen BMGK, şimdiyse ''insanlığın ortak düşmanı'' COVID-19 konusunda görüş ayrılıklarına sahne oluyor.