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Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. Örgüt yarın bir araya gelecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı
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Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Direktör Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla toplantıyı duyurdu.

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