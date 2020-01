Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Direktör Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla toplantıyı duyurdu.

WHO deeply regrets the error in this week's situation report, which inserted the word “moderate” inaccurately in the #coronavirus global risk assessment. This was a human error in preparing the report. I have repeatedly stated the high risk of the outbreak https://t.co/Qp871ObmdE