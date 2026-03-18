Dünya savaşın sonuna kilitlendi
Dünyanın gündemini enerji darboğazına taşıyan ABD-İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, Orta Doğu’yu sarmaya devam ediyor. 18. güne girilirken, ne zaman sona ereceği sorularının gölgesinde İran’ın kilit isimlerinden Ali Laricani’nin öldürüldüğü iddia edildi. İsrail, Lübnan’ı işgal için karadan yeni tümen sevk etti.
Sevilay ÇOBAN
Orta Doğu’daki savaşın etki alanı 18. günde genişlemeye devam ederken, tarafların askeri ve savunma güçlerinin hangi seviyede olduğu tartışmaların odağında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, piyasalara etki etmek amacıyla savaşın ne zaman sona ereceğine dair çelişkili açıklamalar yaparken, İsrail basını ordusuna ilişkin güçlü bir görüntü vermeye çalışıyor. İddialara karşı 3 ayrı video ile kamuoyunun karşısına çıkan İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu’nun ise henüz ölmediğine kesin gözüyle bakılamıyor.
Psikolojik ve teknolojik savaşın füzelerin eşlikçisi olduğu 21. yüzyılda, enerji, gıda ve sanayi alanlarında elde edilen üstünlük galibiyette belirleyici bir unsur haline geldi. Yeni açıklamasında savaşa dair ‘çok uzun sürmeyeceğine inanıyorum’ diyen Trump’a karşılık, İsrail basını ise en az bir ay daha süreceğini ileri sürdü.
Donanma yok edildi iddiası
Trump, İran’ın kava kuvvetleri ve donanmasının yok edildiğini ileri sürerken, “100’den fazla gemisini vurduk. Bu bir rekor olmalı. Radarları yok edildi, liderleri gitti, onun haricinde İran iyi durumda” dedi. İran’da 7 binden fazla hedefi vurduklarını belirten Trump, dün 3 füze ve dron üretim tesisinin vurulduğu söyledi. İran’ın balistik füze saldırılarının %90, dron saldırılarının ise %95 azaldığını söyledi.
‘Hürmüz koalisyonu’ mu kuruluyor?
‘Hürmüz koalisyonu’ kavramını ortaya atan Trump, “Hürmüz için yardım gerekiyor. Diğer ülkelerin hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor” çağrısı yaptı. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun olası Hürmüz koalisyonu üyelerini açıklayacağını söyleyerek, “Fransa Cumhurbaşkanı’na Hürmüz konusunda 10 üzerinden 8 veriyorum, yardım edeceğini düşünüyorum. Ülkeleri Hürmüz konusunda zorlamıyorum. Onlara ihtiyacımız yok, dünyanın en güçlüsü biziz. İngiltere’nin Hürmüz konusundaki tavrı beni çok şaşırttı. NATO biziz, Putin Avrupa’dan değil bizden korkuyor. Biz bu ülkeleri koruyoruz ama onlara ihtiyacımız yok. Petrole ihtiyacı olan biz değiliz. İran anlaşmak istiyor, dezenformasyon ve yapay zeka kullanıyorlar. İran’ın tek avantajı Hürmüz ama bu onlar için intihar anlamına geliyor” dedi.
Avrupa’da doğalgaz alarmı
Avrupa doğalgaz piyasasında arz riskleri fiyat beklentilerini yukarı çekiyor. Analistler, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların etkisiyle 2026'da doğalgaz fiyatlarının önceki tahminlerin yaklaşık %40 üzerinde gerçekleşebileceğini öngörüyor. Küresel LNG akışında yaşanan kesintilerin Avrupa’yı daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakması beklenirken, Asya ülkelerinin de alternatif tedarik arayışına yönelmesi piyasalarda rekabeti artırıyor. Öte yandan, LNG’nin yaklaşık %26’sını Katar ve BAE'den temin eden Asya ülkelerinin de arz sıkıntısı nedeniyle alternatif kaynaklara yönelmesi bekleniyor.
“Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması ve bunun enerji fiyatları üzerindeki etkileri, hanelerimiz ve şirketlerimiz üzerinde yeni bir baskı yaratıyor” diyen AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensenn, enerji faturalarını nasıl azaltabilecekleri konusunda yoğun çalıştıklarını belirtti. Jorgensen, “En fazla zorlananlara destek sağlamamız gerekiyor” dedi.
"İran zorbalara teslim olmayacak"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamada bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin bu savaşı başlatmadığını belirterek, “Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır. Bölgedeki ABD üslerinin komşularımızla ilişkilerimizi bozma amacıyla İran’a karşı kullanılmasına son verilmelidir. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları görmezden gelinerek bölgede barış ve istikrar sağlanamaz. İran zorbalara teslim olmayacak” dedi. İran Devrim Muhafızları da önümüzdeki saatlerde bölgedeki ABD sanayi kuruluşlarını hedef alacaklarını açıkladı ve halktan yakındaki bölgeleri boşaltmalarını istedi.
Ali Laricani öldürüldü iddiası
İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin hedef alındığı iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Laricani’nin İsrail ordusunun saldırısında öldüğünü ileri sürdü. İran makamları ise Laricani’ye saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ali Laricani’nin, ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesaj paylaşıldı. İsrailli yetkili, Laricani’ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini aktardı.
Ateş Bağdat’a sıçradı
Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na İHA saldırısı gerçekleştirildi. Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu “Yeşil Bölge” yakınlarındanşiddetli patlama sesleri yükseldi. Irak makamları henüz açıklama yapmadı. BAE'nin başkenti Abu Dabi’deki Şah Petrol Sahası’na yönelik İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Altında savaş sakinliği
Ons altın, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından 5 bin 200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş altın tutmanın maliyetini artırırken, sarı metal beklenmedik bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. İsviçre merkezli UBS, İran ile başlayan çatışma sürecinde altının zayıf performansına rağmen olumlu bir tablo çizdi. UBS, “Çatışmalar ne kadar uzarsa, riski de o kadar artar. Bu da altın için riskten korunma talebini destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu. Tarihsel verilerin, altının uzun vadede enflasyona karşı koruma aracı olma özelliğini koruduğuna işaret eden banka, 2026 sonuna kadar ons altının 5.900-6.200 dolar aralığına yükselebileceği öngörüsünü paylaştı
İsrail karadan işgal için yeni tümen sevk etti
Gazze’de katliamlar yapan İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik kara işgalini genişletmek amacıyla bölgeye yeni bir tümen sevk etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan’ın güneyine başlattıkları kara saldırılarıyla gerçekleştirecekleri yıkımın Gazze Şeridi’ndeki yıkıma benzeyeceği tehdidinde bulunmuştu. İsrail ordusunun paylaşımına göre; 91, 36, 146 ve 210’uncu tümenler Lübnan’ın güneyindeki kara harekatına katılıyor. Operasyon kapsamında 91. Tümen doğu bölgesinde, 210. Tümen Cebel Rus mevkisinde, 146. Tümen batı bölgesinde, 36. Tümen ise güney hattında belirli noktalara baskınlar düzenleyecek.
Çin'den İran'a acil insani yardım kararı
Orta Doğu'da savaş tüm hızıyla devam ederken İran ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını duyurdu. İran'a ilk destek ise Çin'den geldi. Çin, İran, Lübnan, Ürdün ve Irak'a acil insani yardım yapacağını açıkladı.
Asıl darbe ham petrole değil
Goldman Sachs, rafine ürünlerdeki fiyat baskısının ham petrolden daha güçlü olduğunu vurguladı. Jet yakıtı ve dizelde öne çıkan artış, orta ve ağır ham petrol arzındaki aksaklıklarla ilişkilendiriliyor. S&P Global Platts verilerine göre, Dubai ham petrolü varil başına 153,25 dolar seviyesinden işlem görerek, Brent petrolün 2008'deki 147,50 dolarlık tarihi rekorunu geride bıraktı. Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, petrol ihracatının durması nedeniyle alternatif ihracat planları hazırladıklarını ve Kerkük–Türkiye petrol boru hattının bir hafta içinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) toprakları üzerinden geçmeksizin yeniden devreye alınabileceğini söyledi.
Trump şimdi Küba’ya taktı
ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın ekonomik olarak zor durumda olduğunu savunarak, “Küba’yı alma onurunun bana ait olacağına inanıyorum” dedi. Trump, Venezuela’nın “ABD’nin 51. eyaleti” olabileceğini ima eden paylaşımda bulundu. Öte yandan ABD ile Japonya, kritik minerallerde tedarik güvenliğini sağlamak için 19 Mart’ta Washington’da gerçekleştirilecek zirvede önemli adım atmaya hazırlanıyor. Görüşmede ekonomik iş birlikleri de ele alınacak.