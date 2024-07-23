Dünya, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak günü yaşadı

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin ön verilerine göre 21 Temmuz Pazar günü küresel ölçekte kaydedilen en sıcak gün oldu.

Pazar günü küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı, 17.09 santigrat dereceye (62.76 Fahrenheit) ulaşarak geçtiğimiz Temmuz ayında kaydedilen 17.08 C (62.74 F) değerindeki bir önceki rekorun hemen üzerinde gerçekleşti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Copernicus, 1940 yılına kadar uzanan kayıtlarında geçen yıl kaydedilen günlük sıcaklık ortalamasının Pazar günü kırıldığını doğruladı.

Copernicus, Haziran 2023'ten bu yana yaşanan her bir ayda, önceki yıllarla karşılaştırıldığında "en sıcak ay" rekorunun da kırıldığını açıkladı.

Bazı bilim insanları, iklim değişikliği ve Nisan ayında sona eren El Nino doğal hava olayının bu yıl sıcaklıkları daha da yükseltmesi nedeniyle, 2024'ün kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak yıl olarak 2023'ü geride bırakabileceğini öne sürdü.

Geçen yıl, fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan iklim değişikliğinin Kuzey Yarımküre'de aşırı sıcaklara yol açmış ve 3 Temmuz'dan 6 Temmuz'a kadar dört gün üst üste sıcaklık rekor kırılmıştı.