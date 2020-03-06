Dünya spor endüstrisi korona tehlikesinde

06 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok spor organizasyonu erteleniyor ya da seyircisiz oynanıyor.

İngiltere Premier Lig maçlarının da seyircisiz oynanması gündeme geldi. Juventus-Inter derbisi de seyircisiz oynanacak. Basketbol maçları da seyircisiz oynanıyor. Bazı karşılaşmalar ise erteleniyor. UEFA yetkilileri günlerdir Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için tüm çalışmaları masaya yatırmış durumda. Sponsor firmalar etkinliklerini durdurdu. Dünya spor endüstrisi 20 yıl sonra küçülme bekliyor. Avrupa’da futbol maçları ertelenmeye devam ederse Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk etapta 1 ay ertelenmesi gündemde. Organizasyonun iptali için son dakikaya kadar beklenecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları için de çalışmalar yürütülüyor. Uzmanlar Avrupa’daki futbol maçlarının ertelenmesinin bu yıl İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin tarihini de etkileyebileceğini belirtiyor.