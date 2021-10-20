Dünya tarihinde ilk: Domuzdan insana böbrek nakli

Organ naklinde dünyayı sarsan haber ABD'den geldi.



New York'ta ilk kez denenen operasyon beyin ölümü gerçekleşmiş, solunum cihazına bağlı yaşayan ve organlarının başka bir hastaya nakli mümkün olmayan bir hasta üzerinde yapıldı.

Vücuda tam olarak yerleştirilemeyen geliştirilmiş organın buna rağmen kısa bir sürede normal işlev kazanarak idrar ve keratinin attığı belirtildi.

New York Langone Nakil Enstitüsü Müdürü Dr Robert Montgomery operasyonun daha önce canlı bağışçılardan alınan organ nakline benzediğini ve beklediklerinden de iyi sonuç verdiğini söyledi.

Ölüm sonrasındaki nakilllerde organların hemen çalışmadığını, bunun günler hatta haftalar sürebildiğini belirten uzman organın dışarıdan

işlev kazanmasının iç naklin ardından da çalışacağının işareti olduğunu kaydetti.