Dünya Ticaret Örgütü'nden 'yapay zeka' yorumu! Ticareti yüzde 37 artıracak

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), '2025 Dünya Ticaret Raporu'nu yayımladı. Raporda, yapay zekâ uygulamalarının şirketlerin karmaşık düzenlemelere uyumunu kolaylaştırarak ekonomilerde verimlilik artışına katkı sunduğu, bu nedenle ticaret üzerindeki en büyük etkinin dijital hizmetlerde görüleceği belirtildi.

Yapay zekâ için gerekli ürünlerin küresel ticarette önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekilen raporda, bu ürünlerin ticaret hacminin 2023 yılında 2,3 trilyon dolar olduğu aktarıldı. CNBC-e'nin haberine göre Ayrıca, düşük gelirli ülkelerin teknolojik farkı kapatabilmeleri halinde yapay zekânın 2040’a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabileceği ifade edildi. Bununla birlikte, hedefli yatırımlar ve kapsayıcı politikalar olmadan yapay zekânın mevcut eşitsizlikleri derinleştirebileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, "Yapay zekânın geliştirilmesi ve kullanıma sunulmasının etkileri, birçok işçinin ve hatta tüm ekonomilerin geride kalabileceği endişesini doğuruyor" ifadesine yer verildi. Dijital altyapı, teknoloji ve nitelikli iş gücünün hâlen yüksek gelirli ülkelerde yoğunlaştığı vurgulanırken, eşitsizliklerin önlenmesi için eğitim yatırımlarının önemine dikkat çekildi.

"Maliyetleri düşürmede büyük bir potansiyele sahip"

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala da rapora ilişkin değerlendirmesinde, hükümetlerin yapay zekâya geçiş sürecini dikkatli yönetmeleri gerektiğini belirtti. Okonjo-Iweala, "Yapay zekâ ticaret maliyetlerini düşürme ve üretkenliği artırma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Ancak, yapay zekâ teknolojilerine erişim ve dijital ticarete katılma kapasitesi hâlâ oldukça dengesiz" dedi.

Hem ülkeler arasındaki hem de toplum içindeki gelir uçurumunun büyüdüğüne işaret eden Okonjo-Iweala, proaktif politika adımları ve güçlü uluslararası iş birliği olmadan yapay zekânın eşitsizlikleri azaltmak yerine daha da derinleştirebileceğini kaydetti.