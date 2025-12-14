Dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avustralya polisi, Sidney'deki ünlü Bondi Plajı'nda düzenlenen Hanuka etkinliği sırasında silahlı saldırı meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yahudi bayramı Hanuka’nın ilk günü için düzenlenen etkinliğin, Bondi’deki Chabad Yahudi merkezi tarafından organize edildiği ve saldırının plajın çocuk oyun alanı yakınında gerçekleştiği öğrenildi.

"Herkes sığınaklara girmeli"

Avustralya polisi saldırı sonrası resmi X hesabından "Olay yerinde bulunan herkes sığınaklara girmeli" uyarısında bulunurken, saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında da yayılmaya başladı.

Polis, olayın ardından iki saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Saldırının Hanuka etkinliğiyle doğrudan bağlantılı olup olmadığı ise henüz netleşmedi

12 ölü, 2'si polis çok sayıda yaralı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırıyı "şok edici ve üzücü" olarak nitelendirerek "Polis ve acil müdahale ekipleri sahada can kurtarmak için çalışıyor. Doğrulanan bilgiler geldikçe kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor.