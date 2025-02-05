Dünyaca ünlü spor giyim markası Sneakersnstuff kapandı mı? (Sneakersnstuff iflas mı etti?)

Dünyanın birçok ülkesinde görülen ekonomik daralma şirketleri etkilmeye devam ediyor. Dev markalar birbirin ardına işten çıkarma yaparken, bazıları da iflas başvurusunda bulunuyor.

İsveç'te 1999 yılında kurulan Sneakersnstuff markası, dünya çapında spor ayakkabı ve giyim ürünleriyle tanınıyor. Markanın ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde mağazası var. Japonya'da da mağazası bulunan şirket şimdilerde mali darboğazla karşı karşıya.

Sneakersnstuff kapandı mı? Sneakersnstuff iflas mı etti?

Sneakersnstuff, iki hafta önce iflas başvurusunda bulundu. Kurucu ortaklardan Peter Jansson da Intagram hesabından haberi doğruladı.

Peter Jansson, tüm çalışan, iş ortakları ve müşterilerine 26 yıl süren partnerlikleri için teşekkür ederken, son birkaç yılda yaşanan zorluklara rağmen şirketin kendisi için harika bir yolculuk olduğunu kaydetti.

Jansson şirketin yeniden yapılandırıldığını belirterek yeni bir iş planı hazırladıklarını dile getirdi.

Sneakersnstuff mağazası hangi ülkelerde var?

Sneakersnstuff ABD ve Japonya'daki operasyonlarını durdururken, buradaki personelini işten çıkardı. Şirketin İsveç'in başkenti Stokholm'deki mağazası geçici olarak kapatılırken, Londra, Berlin ve Paris'teki mağazalarının açık kalacağı belirtildi.

Şirketin 2023'teki faaliyet karının 3 milyon dolara kadar gerilediği kaydedildi.