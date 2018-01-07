Dünyada borç oranı rekor kırdı

07 Ocak 2018

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre, küresel borç 2017'nin üçüncü çeyreğinde daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 233 trilyon doları buldu. Rapor, 2016 sonundaki küresel borç miktarında yüzde 8 artış yaşandığını ortaya koydu.

Business Insider'ın haberinde, artan borç nedeniyle gelecek aylarda merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşmadan kaçınabileceği belirtildi.

Finans dışı sektörlerdeki borç oranının rekor düzeyde arttığı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Kanada, Fransa, Hong Kong, Güney Kore ve İsviçre de yer aldı.

Düşük faiz oranları etkili oldu

IIF, borç miktarındaki artışın olası nedenleri arasında, merkez bankalarının kredi koşullarında sıkılaşmaya gitmekten kaçınması olabileceğine dikkat çekti. Uzun vadeli düşük faiz sürecinin de borç seviyelerindeki yükselişi desteklediği ifade edildi.

Öte yandan raporda, küresel çapta borcun GSYH'ya oranının düşmeye devam ettiği, 2016'nın üçüncü çeyreğinde kırdığı rekorun ardından yüzde 3 azalarak yüzde 318 seviyesinde olduğu kaydedildi.

IIF analistleri, bu oranın düşmesinde, Türkiye ve Çin gibi ülkelerde artan enflasyon ile büyümedeki artış gibi etkenlerin etkili olduğunu belirtti.

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