Dünyada kriz hattı genişliyor: Jeopolitik gerilim zirveye çıktı, savaş 3 kıtaya yayıldı

Rusya-Ukrayna savaşıyla Avrupa’nın kuzey ve do­ğusunda yoğunlaşan gü­venlik krizine, Orta Doğu’da ge­nişleyen askeri gerilim ve Batı Avrupa’da derinleşen toplumsal huzursuzluk eşlik ediyor. Was­hington ile Tahran arasındaki nükleer restleşme, Yemen’deki çatışmaların Suudi Arabistan’a uzanması ve Fransa’da hayat pa­halılığına karşı yeniden yükselen Sarı Yelekliler hareketi, küresel istikrarsızlığın farklı coğrafya­larda yeni boyutlar kazandığını ortaya koyuyor. Bir yanda Hür­müz Boğazı’nın yeniden açılması için diplomatik temaslar yürütü­lürken, diğer yanda karşılıklı as­keri tehditler sürüyor.

Diplomasi masasında askeri tehditler

Washington-Tahran hattında gerilim, İran’ın nükleer faaliyet­leri ve Hürmüz Boğazı’nın gele­ceği üzerinden tırmanıyor. ABD yönetimi askeri operasyonların devam edebileceği mesajını ve­rirken, İran, olası yeni saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ancak diplomasi seçeneğini de masada tuttuğunu açıkladı. ABD Başka­nı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılarda ülkenin nükleer ka­pasitesini ortadan kaldırdıkla­rını öne sürerek, Amerikan güç­lerinin bölgede bir süre daha kalabileceğini söyledi. İran’ın yeniden silahlanmasını engelle­meye kararlı olduklarını belir­ten Trump, sürecin tamamlan­masıyla ABD’deki benzin fiyat­larının önceki seviyelerinin de altına ineceğini savundu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran’ın müzakere masasında nükleer hedeflerinden vazgeç­mesi gerektiğini belirterek, aksi durumda ülkenin büyük bir yı­kımla karşı karşıya kalabileceği tehdidinde bulundu. İran’ın ge­niş bir füze cephaneliği oluştur­duğunu öne süren Hegseth, Tah­ran’ın hızlı karar vermesi gerek­tiğini vurguladı.

Hürmüz için yedi günlük plan masada

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişle­ri Bakanları Konseyi’nin 52. Top­lantısı kapsamında yaptığı açık­lamada, ülkesinin tehditlere bo­yun eğmeyeceğini söyledi. İran’ın savunma hazırlığının önceki sa­vaşlardan daha yüksek olduğunu belirten Erakçi, geçmiş çatışma­lardan önemli tecrübeler kazan­dıklarını ifade etti. Askeri söy­lemlerin gölgesinde diplomatik temasların sürdüğünü açıklayan Erakçi, İran’ın New York’ta sun­duğu yedi aşamalı ve yedi günlük planın hâlâ geçerli olduğunu bil­dirdi. ABD’nin plana ilişkin görüş­lerini ilettiğini ve bunları değer­lendirdiklerini belirten Erakçi, Washington’ın samimi davranma­sı ve gerekli koşulların yerine ge­tirilmesi durumunda Hürmüz Bo­ğazı’nın birkaç gün içinde yeniden açılabileceğini kaydetti.

Savaş, enerji ve lojistik altyapısına yoğunlaştı

Küresel gerilimin kuzey hattında ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, karşılıklı İHA saldırılarıyla yeni bir yoğunluk kazandı. Tarafların enerji, lojistik ve ulaşım altyapısını hedef alan operasyonları, çatışmanın ekonomik maliyetini artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin enerji altyapısına bir haftada 76 saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarında St. Petersburg ve Leningrad bölgesi öne çıktı. Saldırılar nedeniyle Moskova ve St. Petersburg havalimanlarında uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildi.

Çatışmalar Suudi Arabistan'a uzandı

İran destekli Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, Suudi Arabistan'ın da doğrudan hedef alındığı yeni bir güvenlik sorununa dönüştü. Arap Koalisyonu, Riyad ile ülkenin Doğu Bölgesi'nde 2 İHA’nın engellendiğini duyurdu. Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Riyad’a her türlü desteğin sağlanmasına karar verdi. Riyad'da 24 Ekim'de yapılacak 2. Avrupa Birliği- Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi de ertelendi.

Hayat pahalılığı, Sarı Yeleklileri Fransa’da sokaklara indirdi, yağma başladı

Fransa'da hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı yeniden sokaklara çıkan Sarı Yelekliler hareketi, ülke genelinde geniş katılımlı protestolara dönüştü. Fransa İçişleri Bakanlığı, gösterilere 550 bin kişinin katıldığını açıklarken, organizatörler katılımcı sayısını 800 bin olarak duyurdu. Yaklaşık 500 noktaya yayılan eylemlere liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi. Başbakan Sebastien Lecornu, 1200 kişinin gözaltına alındığını, 150 polis ve jandarmanın yaralandığını bildirdi. Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille’de göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Paris'te ve farklı kentlerdeki lüks markaların şubeleri yağmalandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına tepki göstererek, kamu binalarına ve iş yerlerine saldıranların yargılanacağını açıkladı.