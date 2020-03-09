Dünyada Uber şoförü sayısı 4 milyonu aştı
Onlarca ülkede faaliyet gösteren araç çağırma uygulaması Uber'in şoför sayısı 4 milyonu geçti.
Ceyhun KUBURLU
Türkiye’de taksicilerle yaşanan sorunlar nedeniyle çekilmek zorunda kalan araç çağırma uygulaması Uber, dünya gelinde büyümeye devam ediyor.
Bugün onlarca ülkede faaliyet gösteren UBER, dünyada 4 milyondan fazla şoföre ulaştı. Bu rakam 5 yıl önce 1 milyondu. Uber özellikle Amerika ve İngiltere’de yaygın olarak kullanılıyor.
İşte Uber’in yıllar itibariyle şoför sayısı:
2015: 1 milyon
2016: 1.5 milyon
2017: 2 milyon
2018: 3 milyon
2019: 3.5 milyon
2020: 4 milyon