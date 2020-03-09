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Dünyada Uber şoförü sayısı 4 milyonu aştı

Onlarca ülkede faaliyet gösteren araç çağırma uygulaması Uber'in şoför sayısı 4 milyonu geçti.

Dünyada Uber şoförü sayısı 4 milyonu aştı
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Ceyhun KUBURLU

Türkiye’de taksicilerle yaşanan sorunlar nedeniyle çekilmek zorunda kalan araç çağırma uygulaması Uber, dünya gelinde büyümeye devam ediyor.

Bugün onlarca ülkede faaliyet gösteren UBER, dünyada 4 milyondan fazla şoföre ulaştı. Bu rakam 5 yıl önce 1 milyondu. Uber özellikle Amerika ve İngiltere’de yaygın olarak kullanılıyor.

İşte Uber’in yıllar itibariyle şoför sayısı:

2015: 1 milyon
2016: 1.5 milyon
2017: 2 milyon
2018: 3 milyon
2019: 3.5 milyon
2020: 4 milyon

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