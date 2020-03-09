Dünyada Uber şoförü sayısı 4 milyonu aştı

09 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Türkiye’de taksicilerle yaşanan sorunlar nedeniyle çekilmek zorunda kalan araç çağırma uygulaması Uber, dünya gelinde büyümeye devam ediyor.

Bugün onlarca ülkede faaliyet gösteren UBER, dünyada 4 milyondan fazla şoföre ulaştı. Bu rakam 5 yıl önce 1 milyondu. Uber özellikle Amerika ve İngiltere’de yaygın olarak kullanılıyor.

İşte Uber’in yıllar itibariyle şoför sayısı:

2015: 1 milyon

2016: 1.5 milyon

2017: 2 milyon

2018: 3 milyon

2019: 3.5 milyon

2020: 4 milyon