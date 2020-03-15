Dünyada virüs paniği artıyor

15 Mart 2020

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen İspanya'da ölü sayısının 288'e çıktığı, vaka sayısının 7 bin 753'e ulaştığı bildirildi. İran'da son 24 saatte 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 724'e, vaka sayının ise 13 bin 938'e ulaştığı belirtildi. İtalya'da ise ölü sayısının düne göre 368 arttığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığından verilen rakamlara göre, İspanya'da Kovid-19'da şimdiye kadar açıklanan "günlük verilerde en yüksek artış" bugün kaydedildi.

Son 24 saatte 96 artışla ölü sayısı 288'e ulaştı. Vaka sayısı ise 1600'den fazla artarak 7 bin 753 oldu.

Virüsün en çok etkilediği ve 213 kişinin öldüğü Madrid'de, virüs testi pozitif çıkanların sayısı 3 bin 544 olarak verildi.

100 ila 600 euro ceza

Diğer yandan İspanyol hükümetinin aldığı kararla cumartesi akşamı yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirildi.

Ülkede sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor.

Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkabiliyor.

Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor ve nereye gittiğini soruyor.

Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 euro ceza kesileceği belirtildi.

Olağanüstü hale İspanyolların çok büyük oranda uyduğu, meydan ve caddelerin neredeyse tamamen boş olduğu gözleniyor.

İtalya'da bir günde 368 can kaybı

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 20 bin 603’e çıktığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 24 bin 747 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 368 arttığını ve toplam sayının 1809’a yükseldiğini kaydetti.

Dün 1966 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısına 369 kişinin daha eklendiğini vurgulayan Borrelli, toplam sayısının 2335’e ulaştığını duyurdu.

Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, ülkede 21 Şubat’tan beri devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda "bir günde kaydedilen en yüksek sayı" oldu.

ABD'de ölü sayısı 59'a çıktı

ABD'de salgına ilişkin verileri takip eden birçok kaynak, cumartesi 49'dan 58'e yükselen ölü sayısını bu sabah 59 olarak güncelledi.

Oregon eyaletinde, bu sabah 70 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 salgınından öldüğü bildirildi.

Birçok eyalette dünden bu yana ilk ölüm vakaları açıklanırken, "en çok ölü" vakasının ise Washington'da yaşandığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde 40 kişi virüs salgınında hayatını kaybederken, bu sayıyı 5 ölüyle Californiya eyaleti takip ediyor.

Diğer taraftan, Washington'da 607 vaka tespit edilirken; New York'ta 524, California'da ise toplam 378 Kovid-19 vakasına rastlandığı ifade ediliyor.

İsviçre'de bir günde 841 yeni tip koronavirüs vakası

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı.

Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.

İsviçre'nin resmi haber sitesi Swissinfo'daki bilgiye göre, İsviçre ordusu virüs pandemisine karşı mücadelede desteğini artırmaya hazırlanıyor.

İsviçre ordusunun, ilk kez 4 hastane taburundan (600 asker) birini siviller için konuşlandıracağı, askeri hastanenin 200 hastayı ağırlayabileceği kaydedildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs vakası 63'e çıktı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Moskova bölgesinde 3, Tümen bölgesinde de 1 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 63'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan söz konusu 4 kişinin son 2 haftada İtalya, Fransa, İspanya ve İsviçre'ye seyahat ettikleri belirtildi.

İran'da son 24 saatte 113 can kaybı

İran'da 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 724'e, vaka sayısı ise 13 bin 938'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 724'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1209 artarak 13 bin 938'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 4 bin 590 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Fransa'da ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi

Fransa'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, virüs bulaşan kişi sayısının 900 kişi artarak 5 bin 400'e ulaştığını, hastaların 400'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle 29 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini belirten Veran, virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler konusunda Fransızların daha bilinçli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.