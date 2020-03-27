Dünyadaki turist sayısı yüzde 30 düşecek

27 Mart 2020

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası turist sayısının, geçen döneme göre, 2020'de yüzde 20-30 arasında düşeceği öngörüsünde bulundu.

DTÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 yüzünden birçok ülkenin sınırlarını kapatmasına ya da uçak seferlerinin iptal edilmesine atıfta bulunularak, "Dünyada seyahat kısıtlamaları, hiçbir zaman şimdiki kadar fazla olmadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası turist sayısında öngörülen yüzde 20 ila 30'luk düşüşün turizm gelirlerinde de paralellik göstereceği belirtildi.

300 ila 450 milyar dolar arası kayıp bekleniyor

Ayrıca 2019'a göre, bu yıl dünyada turizm gelirinde 300 ila 450 milyar dolar arasında bir kayıp yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl dünya turizminden elde edilen 1,5 trilyon doların neredeyse 3'te 1'ine denk gelen söz konusu bu kaybın, aynı zamanda turizmde 5 ila 7 yıllık büyüme değerinin yitirilmesi anlamına geleceği ifade edildi.

Dünya turizmin 2003'teki SARS salgınında yüzde 0,4; 2009'daki küresel ekonomik krizde ise yüzde 4 olumsuz etkilendiği hatırlatılan açıklamada, Kovid-19'daki sonuçlarının daha büyük olacağının sinyallerine işaret edildi.

DTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Turizm, bu krizden en fazla etkilenen ekonomik sektörlerden biridir. Bununla birlikte turizm, krizin özellikle istihdam üzerindeki etkisini azaltmak ve bu acil sağlık durumuyla yüzleşmek için birleşmiştir. Bu birlikteliğimizi, istihdam yaratarak ve dünya genelinde ekonomik refahı teşvik ederek göstermeliyiz."

Kaynak: AA