Dünyanın en büyüğü uçtu

14 Nisan 2019

Microsoft'un kurucularından Paul Allen tarafından kurulan roket fırlatma şirketi Stratolaunch Systems'in karbon-kompozit malzeme kullanılarak geliştirdiği 117 metre kanat açıklığına sahip dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı.

226 tonluk Roc isimli uçak, Kaliforniya'daki Mojave Havalimanı'ndan kalktı. Uçağın yaklaşık 304 kilometre hıza ulaştığı uçuş, roketleri havadan yörüngeye fırlatmak amacıyla tasarlanan aracın ilk denemesi oldu. Açılış uçuşu şirkete göre 150 dakika sürdü. Ardından uçak güvenli bir şekilde yere indi.

Altı motorlu ve çift gövdeli Stratolaunch, gezegenin etrafındaki yörüngeye roket bırakabilecek şekilde tasarlandı. Uçak yaklaşık 227 ton ağırlığındaki roket veya uzay araçlarını 10 kilometre yükseklikten fırlatabilecek.

Bu arada şirket, Pegasus XL roketini uzaya göndermek için Stratolaunch'ı kullanmayı planlayan Northrop Grumman'la anlaşma imzaladığını da duyurdu. Stratolaunch, Roc ile ilk roketini 2020 başlarında fırlatmayı planlıyor.