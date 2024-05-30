Dünyanın en büyük botnet ağlarından biri çökertildi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 5,9 milyar dolar çalan ve başka suçlarla da bağlantılı olan küresel bir kötü amaçlı yazılım (botnet) ağını çökerttiğini açıkladı.

Çin uyruklu Yun He Wang isimli bir kişinin botnet ağını oluşturmakla ve işletmekle suçlandığını belirten DOJ, "muhtemelen dünyanın gelmiş geçmiş en büyük botnet'ini" çökertmek için FBI ve diğer uluslararası kurumlarla işbirliği yapıldığını söyledi.

DOJ'un açıklamasında, Wang'in, bilgisayar dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandığı belirtildi.

Wang ve ekibine yöneltilen suçlamalar arasında, 2014-2022 yılları arasında "911 S5" adı verilen botnet ağının dünya çapında yaklaşık 150 sunucudan oluşturması ve işletmesi yer aldı.

BBC'de yer alan habere göre, Wang suçlu bulunması halinde 65 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

"200 ülkede 19 milyondan fazla İnternet Protokolü (IP) adresine girdi"

DOJ, botnet ağının yaklaşık 200 ülkede 19 milyondan fazla İnternet Protokolü (IP) adresine girdiğini ve siber saldırılar, büyük ölçekli dolandırıcılık, çocuk istismarı, taciz, bomba tehditleri ve ihracat ihlalleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Yarım milyondan fazla hileli işsizlik sigortası talebinin, ele geçirilen IP adreslerinden kaynaklandığını ifade eden DOJ, bu sebeple 5.9 milyar dolardan fazla bir kaybın yaşandığını vurguladı.

Singapur ve Tayland polisinin yanı sıra Microsoft'un da soruşturmaya yardımcı olduğu aktarılırken toplamda 60 milyon dolar değerinde varlığa el konulduğu açıklandı.