Dünyanın en çok kazanan sporcuları kimler

Cristiano Ronaldo, 2025-2026 sezonunda tahmin edilen 300 milyon dolarlık kazancıyla rakiplerini geride bıraktı. Portekizli futbol yıldızı, en çok kazanan sporcular listesinde 200 milyon dolar sınırını aşan tek isim oldu. Sahadaki gelirleri Suudi Pro Ligi sözleşmesi sayesinde 235 milyon doları buldu. Saha dışı anlaşmaları ise yıldıza 65 milyon dolar ek getiri sağladı. Yıldız sporcu böylece ikinci sıradaki Canelo Alvarez'e yaklaşık 130 milyon dolar fark attı.

En çok kazanan sporcular listesindeki 10 isim, 2025-2026 sezonu boyunca toplamda 1.4 milyar dolardan fazla gelir üretti. Söz konusu devasa rakam oyuncu maaşları, turnuva ödülleri ve marka sponsorluklarından geldi. Forbes verilerine dayanan istatistikler, elit düzeydeki spor gelirlerinin küçük bir süperstar grubunda yoğunlaştığını kanıtlıyor.

Meksikalı boksör Canelo Alvarez 170 milyon dolar gelirle ikinci sırayı aldı. Alvarez'in kazancının 160 milyon doları doğrudan ring içinden, 10 milyon doları ise ticari faaliyetlerden geldi. Lionel Messi, 140 milyon dolarlık geliriyle ilk üçü tamamladı. Arjantinli futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen 1 milyar dolarlık teklifi reddederek Inter Miami takımını seçmişti. Messi, gelirini 70 milyon dolar saha içi ve 70 milyon dolar saha dışı olarak tam ortadan ikiye böldü.

Futbol ve basketbol dünyası en çok kazanan sporcular listesini domine etti

Sıralamadaki 10 sporcunun altısı doğrudan futbol ve basketbol dünyasından geldi. Futbol branşı Ronaldo, Messi ve Karim Benzema ile en çok kazanan sporcular sıralamasına üç isim soktu. Fransız golcü Benzema, 104 milyon dolarlık toplam gelirinin 100 milyon dolarını sahadan elde etti. Oyuncunun ticari gelirleri ise 4 milyon dolarda kaldı. Basketbol dünyası da LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant ile üç kişilik bir temsil gücü yakaladı.

Amerikalı LeBron James 137.8 milyon dolar kazandı. Toplam tutarın 52.8 milyon doları sahadan, 85 milyon doları ticari işbirliklerinden geldi. Stephen Curry 124.7 milyon dolarlık gelirinin 59.7 milyon dolarını parke üzerinden kazandı. Curry marka anlaşmalarından ise 65 milyon dolar gelir topladı. Kevin Durant 103.8 milyon dolarla dokuzuncu sırada yer aldı. Durant'in maaş geliri 54.8 milyon dolar, ticari geliri ise 49 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri NBA kökenli üç sporcusuyla milliyet dağılımında liderliği aldı. Listede Portekiz, Meksika, Arjantin, Japonya, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık birer sporcu ile yer buldu. Futbol ve basketbolcular devasa maaşları küresel sponsorluklarla birleştiriyor. Boks ve golf sporcuları ise daha çok turnuva ödüllerine ve maça çıkış ücretlerine güveniyor. Sıralamadaki sporcuların tamamı erkeklerden oluşuyor.

Shohei Ohtani en çok kazanan sporcular arasında gelir modelini değiştirdi

Beyzbol oyuncusu Shohei Ohtani 127.6 milyon dolarlık kazancıyla beşinci sırayı aldı. Japon sporcu en çok kazanan sporcular içinde en sıradışı gelir modelini kurdu. Toplam kazancının sadece 2.6 milyon doları saha içinden gelirken, 125 milyon doları saha dışı anlaşmalarına dayandı. Ohtani, Los Angeles Dodgers ile imzaladığı 700 milyon dolarlık rekor sözleşmenin büyük kısmını 2034 yılına erteledi.

LeBron James de gelirinin yüzde 62 oranındaki kısmını saha dışından kazandı. Amerikalı basketbolcu da Ohtani'ye benzer bir ticari büyüme stratejisi izledi. Diğer tarafta Benzema yüzde 96, Alvarez yüzde 94 oranında saha içi kazanca odaklandı. İspanyol golfçü Jon Rahm gelirlerinin yüzde 91 seviyesini doğrudan müsabakalardan sağladı. Yedinci sıradaki Rahm, 107 milyon dolarlık gelirinin 97 milyon dolarını turnuvalardan kazandı. İspanyol oyuncunun ticari işlerden gelen kazancı 10 milyon dolarda kaldı. Onuncu sıradaki Lewis Hamilton ise 100 milyon dolar elde etti. Birleşik Krallık doğumlu Formula 1 pilotu, 70 milyon doları pistlerden, 30 milyon doları sponsorluklardan topladı.