Dünyanın en değerli markaları belli oldu! Bir numarada ABD'li dev var

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 'Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025' çalışmasını açıkladı.

Buna göre Apple, 574,5 milyar dolarla geçen yıl olduğu gibi dünyanın en değerli markası. Şirketin marka değeri 2024'te 516,6 milyar dolardı.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 461,1 milyar dolarla Microsoft, 413 milyar dolarla Google takip etti. Microsoft'un marka değeri 2024'te 340,4 milyar dolar, Google'ın 333,4 milyar dolar seviyesindeydi.

ABD'li firmalar ağırlıkta

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 190'ını ABD'li firmalar oluştururken, 55'i Çin, 36'sı Japonya, 35'i Fransa, 27'si Almanya, 17'si İngiltere menşeli olarak listede yer aldı.

Türk şirketlerin durumu!

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, "Ülkeler markalarıyla zenginleşiyor, refah ve itibar kazanıyor. Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,9 milyar dolar olup bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Ayrıca, son 10 yılda en değerli Türk markası ile küresel sıralamada en alt sırada yer alan marka arasında değer farkı gittikçe açılıyor" dedi.