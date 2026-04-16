Dünyanın en etkili 100 ismi açıklandı: Listede Türkiye’den sadece bir isim var

Time dergisi, bu yıl seçtiği “dünyanın en etkili 100 ismi”ni sanatçılar, titanlar, yenilikçiler, ikonlar, liderler ve öncüler olmak üzere 6 kategoride açıkladı. IEA’dan yapılan açıklamada, Birol’un ikinci kez bu prestijli listede yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Birol’un daha önce de 2021 yılında Time 100 listesine seçildiği hatırlatılarak, iki kez bu listede yer almasının onu son 20 yılda dünyanın en etkili 100 ismi arasında gösterilen seçili isimler arasına taşıdığı ifade edildi.

“IEA’nın çalışmalarının değerini yansıtıyor”

Değerlendirmesine yer verilen Fatih Birol, IEA’nın bütçe ve personel açısından küçük bir uluslararası kuruluş olduğunu belirterek, Time’ın listesinde yer almasının kurumun enerji güvenliği, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik alanında ülkelerin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan çalışmalarının önemini yansıttığını söyledi.

Birol, bu onuru IEA’daki çalışma arkadaşlarıyla paylaştığını vurgulayarak, kurumun petrolden doğal gaza, şebekelerden kritik minerallere kadar tüm yakıtları ve teknolojileri kapsayan veri odaklı bir yapıya sahip olduğunu, insanlığın yararına küresel enerji dönüşümüne liderlik etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Jason Bordoff’tan Birol’a övgü

Time dergisinin Küresel Enerji Politikaları Merkezi Direktörü Jason Bordoff da Fatih Birol için bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Bordoff, Birol’u yaklaşık 20 yıldır bir meslektaş ve mentor olarak tanıdığını belirterek, enerjinin yeniden küresel gündemin merkezine yerleştiği bir dönemde IEA’nın başında onun gibi bir ismin bulunmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

Time dergisinin belirlediği "dünyanın en etkili 100 ismi" listesinin tamamı ise şu şekilde:

Sanatçılar (Artists)

Luke Combs (Şarkıcı)

Jennie (Şarkıcı, BLACKPINK üyesi)

Keke Palmer (Oyuncu ve şarkıcı)

Noah Wyle (Oyuncu)

Dakota Johnson (Oyuncu)

Jafar Panahi (Yönetmen)

Claire Danes (Oyuncu)

Benicio Del Toro (Oyuncu)

Jonathan Groff (Oyuncu)

Ranbir Kapoor (Oyuncu)

Tayari Jones (Yazar)

Noah Kahan (Şarkıcı)

Anderson .Paak (Müzisyen)

Rhea Seehorn (Oyuncu)

Coco Jones (Oyuncu ve şarkıcı)

Titanlar (Titans)

Zoe Saldaña (Oyuncu)

Ben Stiller (Oyuncu ve yönetmen)

Aliko Dangote (İş insanı)

Scottie Scheffler (Golfçü)

Anok Yai (Model)

Ralph Lauren (Tasarımcı)

Lynsey Addario (Foto muhabiri)

Susan Dell & Michael Dell (Hayırseverler ve iş dünyası liderleri)

Sundar Pichai (Google ve Alphabet CEO'su)

David Ellison (Skydance Media kurucusu)

Precious Matsoso & Anne-Claire Amprou (Sağlık diplomasisi liderleri)

Lip-Bu Tan (Teknoloji yatırımcısı)

Yenilikçiler (Innovators)

Nikki Glaser (Komedyen)

Hilary Knight (Buz hokeyi oyuncusu)

Vikas Khanna (Şef)

Lando Norris (Formula 1 pilotu)

Mashama Bailey (Şef)

Matthieu Blazy (Tasarımcı)

Dario Amodei & Daniela Amodei (Anthropic kurucuları)

Noah Lyles (Atlet)

Yiyun Li (Yazar)

Tony Tyson (Fizikçi)

Cao Fei (Sanatçı)

John Furner (Walmart ABD CEO'su)

Jeremy Allaire (Circle CEO'su)

Mari Luz Canaquiri Murayari (Aktivist)

Luciano Moreira (Bilim insanı)

Neal Mohan (YouTube CEO'su)

Sabrina Walter (Girişimci)

İkonlar (Icons)

Wagner Moura (Oyuncu)

Kate Hudson (Oyuncu)

Alysa Liu (Artistik patinajcı)

Hilary Duff (Oyuncu)

Alan Cumming (Oyuncu)

Sterling K. Brown (Oyuncu)

Ethan Hawke (Oyuncu ve yönetmen)

Chloe Kim (Snowboardcu)

Shirin Ebadi (Hukukçu ve aktivist)

Walter Hood (Peyzaj mimarı)

Victoria Beckham (Tasarımcı)

Rauw Alejandro (Şarkıcı)

Kica Matos (Hak savunucusu)

Liderler (Leaders)

Pope Leo XIV (Papa)

Claudia Sheinbaum (Meksika Devlet Başkanı)

Marco Rubio (Siyasetçi)

Donald Trump (ABD Başkanı)

Mark Carney (Ekonomist ve siyasetçi)

Zohran Mamdani (Siyasetçi)

Xi Jinping (Çin Devlet Başkanı)

Sanae Takaichi (Siyasetçi)

Benjamin Netanyahu (İsrail Başbakanı)

Netumbo Nandi-Ndaitwah (Namibya Devlet Başkanı)

Steve Witkoff (İş insanı)

Gavin Newsom (California Valisi)

Gwynne Shotwell (SpaceX Başkanı)

Balendra Shah (Katmandu Belediye Başkanı)

Susie Wiles (Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü)

Tarique Rahman (Siyasetçi)

Mark Kelly (Senatör ve astronot)

Heather Gerken (Yale Hukuk Dekanı)

Dan Caine (Teknoloji lideri)

Henna Virkkunen (Siyasetçi)

Rafael Mariano Grossi (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı)

Mette Frederiksen (Danimarka Başbakanı)

Jacob Frey (Minneapolis Belediye Başkanı)

Fatih Birol (IEA Başkanı)

Öncüler (Pioneers)