Dünyanın En Genç Üniversiteleri: Türkiye'den 2 üniversite ilk 100'e girdi
İngiltere merkezli Times Higher Education dergisinin yayınladığı Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nın 2024 yılı sonuçları geldi. Listede ilk 100'de Türkiye'den iki üniversite yer aldı. Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin 52 ve 54'üncü sıralarda yer aldığı listede ilk 500'de Türkiye'den 21 üniversite bulunuyor.
İngiltere merkezli Times Higher Education’ın (THE) 2024 yılı Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nı yayınladı.
Listede ilk 500'de Türkiye’den 19 üniversite yer aldı. Listede en yüksek sıralama 52. sırayla Koç Üniversitesi'ne ait.
Yaşı 50 ve altındaki dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı listede 79 ülkeden gerekli kriterleri sağlayan 673 üniversite değerlendirmeye alındı.
2024 verilerine göre ilk 100’de Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi yer aldı. Koç Üniversitesi’nin sıralaması 52, Sabancı Üniversitesi’nin sıralaması ise 54 olarak belirlendi.
Times Higher Education listesinde ilk 500’de Türkiye’den giren üniversiteler şöyle:
* Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yer aldı.
Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nda yer alacak üniversiteler, öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendiriliyor.
2024 sonuçlarına göre Türkiye'den ilk 100’de 2, 101-500 aralığında 19, 501-600 aralığında 20 ve 600+’da 17 Türk üniversitesi sıralamada yer aldı.