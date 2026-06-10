Dünyanın en izole ülkesi atağa geçti: Kuzey Kore ekonomisinde sessiz patlama!

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulundu. Şi Cinping başkent Pyongyang'da Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından karşılanırken iki ülke ittifakı 'yeni seviyelere taşıma' sözü verdi.

ABD basınının da yakından takip ettiği ziyaretin ardından Wall Street Journal (WSJ) Kuzey Kore ekonomisindeki büyümeye dikkat çekti. "Dünyanın en beklenmedik ekonomik başarı öyküsü: Kuzey Kore" başlıklı bir analiz yayımlayan WSJ, yıllardır ağır yaptırımların gölgesindeki izole ülkenin nasıl ayakta kaldığını yazdı.

Rusya-Ukrayna savaşı bir dönüm noktası oldu

Analize göre Kuzey Kore ekonomisi için Rusya-Ukrayna savaşı bir dönüm noktası oldu. Rusya'ya silah satıp askerlerini Ukrayna savaşına gönderen Kim Jong-un yönetimi, maddi durumunu düzeltti.

Öte yandan Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının kripto para hırsızlığı gibi faaliyetlerle ülkeye milyarlarca dolar kazandırdığı iddia edildi. Kim Jong-un ambargoları delmenin bir yolunu bularak ülkeye daha fazla yakıt ve malzeme getirdiği öne sürülürken Pekin'den de destek gören Kuzey Kore'de büyük dönüşüm yaşandığı belirtildi.

Pyongyang'ın görünümü tamamen değişti

Son birkaç yıl içinde Pyongyang'a gidenlerin internet üzerinden taksi çağırma, akıllı telefonla ödeme yapma ve yemek teslimatı gibi daha önce ülkede olmayan hizmetleri gördüğü, şehirde BMW bayileri, alışveriş merkezleri, lüks restoranlar, internet kafeler gibi mekanların yaygınlaştığı öne sürüldü. Halkın giderek yaygınlaşan cep telefonlarına da yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Son 8 yılın en yüksek büyüme rakamları

Güney Kore Merkez Bankası'nın, istihbarat verilerine dayanarak hazırladığı son tahminlere göre Kuzey Kore ekonomisi 2024 yılında yüzde 3,7 büyüyerek son 8 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Ancak bu ilerlemenin Pyongyang'ın nükleer programdan vazgeçmesi yönündeki ABD müzakerelerini zorlaştırdığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trumpın ilk başkanlık döneminde Kim Jong-un ile üç kez yüz yüze görüştüğü hatırlatılırken, son yıllarda oluşan yeni ekonomik imkanların toplumun geneline değil, ağırlıklı olarak ülke içindeki seçkin kesime fayda sağladığı ifade ediliyor.

Mucizevi bir dönüşüm

WSJ tüm bunların yanında 26 milyon nüfuslu Kuzey Kore'de halkın yarısının yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve ülkenin insan hakları karnesinin de oldukça zayıf olduğunu vurgularken, New York Times (NYT) da "Mucizevi bir dönüşüm: Kim Jong-un, Kuzey Kore'yi nasıl güçlendirdi?" başlıklı bir haber yayımladı.

Pandemi sırasında Kim Jong-un'un Kuzey Kore'deki iktidarını kuvvetlendirdiği, Ukrayna savaşıyla da ekonomiyi toparladığı vurgulanan NYT haberinde, Moskova'dan para, yakıt, gıda ve askeri teknoloji alan Kuzey Kore'nin kendisini güçlendirmeyi başardığına dikkat çekildi.

Cehennemden cennete seyahat

Pandemi döneminde ulusal yayında, halktan özür dileyerek "Gerçekten üzgünüm. Çabalarım ve samimiyetim, halkımızın hayatın güçlüklerinden kurtulmasına yetmedi" diyen 42 yaşındaki Kim Jong-un, ülkede büyük bir dönüşüm başlattığı son birkaç yılda 'cehennemden cennete seyahat ettiği' değerlendirmesi yapıldı.

Yine aynı dönemde Kuzey Kore liderinin sınırları kapatarak kaçakçılığı da bitirdiği belirtildi.