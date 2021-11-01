Dünyanın geleceği için 4 hedef belirlendi

26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), İskoçya’nın Glasgow kentinde dün başladı. 12 Kasım'a kadar devam edecek olan konferans, 'dünya için son şansımız' olarak tanımlanıyor.

Glasgow'daki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde (SEC) gerçekleşen konferansa dünya liderlerinin yanı sıra 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Bunların arasında İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı David Attenborough ve iklim aktivisti Greta Thunberg gibi dünyaca tanınan çevreci isimler; Microsoft ve Unilever gibi uluslararası dev şirketler ve dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşları bulunuyor. COP26'nın ev sahipliğini İngiltere Başbakanı Boris Johnson yapıyor. Konferansa 120'ye yakın dünya liderinin katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konferansa katılımının alınacak kararlar açısından belirleyici olması bekleniyor. ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde çekildiği Paris İklim Anlaşmasına Biden ile tekrar dahil oldu. Biden'ın iklim hedefleri henüz Amerikan Kongresi tarafından onaylanmış değil.

Türkiye ise bu yıl konferansa ilk kez Paris Anlaşması'nı onaylamış ve 2053'te karbon nötr olmayı hedefleyen bir ülke olarak katılacak. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise konferansa katılmayacaklarını bildirdiler.

COP26'dan neler bekleniyor?

COP26'nın resmi hedefleri dört maddede özetleniyor:

1 - Tüm ülkelerin 2050 yılına kadar net sıfır taahhüdünde bulunması ve küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefine yönelik çalışmaların başlaması.

2 - İnsanları ve doğal yaşam alanlarını korumak için işbirliklerinin gerçekleşmesi.

3 - İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları için zengin ülkelerden fon sunulması.

4 - Paris İklim Anlaşmasını işler hale getirmek üzere yazılan Paris Kurallar Kitabı'nın tamamlanması.

İki haftalık programda neler var?

■ 1 ve 2 Kasım boyunca liderler açılış konuşmaları yapacak ve iklim hedeflerini katılımcılara sunacaklar.

■ 3-12 Kasım programı kapsamında; finans, enerji, gençlik, kamuoyu desteği, doğa, değişim ve adaptasyon, bilim ve inovasyon ve ulaşım temalarına odaklanılacak.

■ Finans temalı günün açılışını İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yapacak. Sunak, Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için sunulan fonları anlatacak.

■ Enerji temalı günde ise kömürden temiz enerjiye geçiş ve IPCC raporu üzerine konuşmalara Birleşik Krallık Ticaret Bakanı ve COP26 Başkanı Alok Sharma öncülük edecek.

■ Sharma, "Temalı günleri konferans boyunca pratik çözümler üreterek ilerleyebilmemiz için yapıyoruz. COP26'nın boş laflarla dolu bir etkinlik, fotoğraf çekme fırsatı olarak algılanmasını istemiyoruz" diyerek, iklim zirvesinden gerçek bir uzlaşma çıkması gerektiğinin de mesajını veriyor.

■ Greta Thunberg ise, 5 Kasım Cuma günü Glasgow'da üç yıl önce başlattığı ve dünyaca tanınmasına sebep olan 'Gelecek için Cuma Günleri' eylemini yapmayı planlıyor.

■ COP26 konferansının tüm etkinlikleri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) internet sitesinde canlı yayınlanacak.

Dünya için son şans

İklim zirvesi dünya için son şans niteliğinde. Ağustos ayından yayınlanan BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporunun ortaya koyduğu gibi, Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını bu yüzyılda 2 derecenin çok altında tutma hedefi dünyada karbon salınımında büyük kısıtlamalar gerçekleşmediği sürece mümkün olamayacak.