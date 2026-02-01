Dünyanın güven haritası açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Araştırma ve Veri Analizi Programı Direktörlüğü, Dünya Değerler Araştırması'nın (World Values Survey – WVS) yaptığı 'Dünyada Toplumsal Güven' araştırmasının verilerini paylaştı.

Söz konusu araştırmada kişilere, o ülkedeki insanların güvenilir olup olmadıkları sorularak 'çoğu insana güvenilebilir' yanıtını verenlerin oranı hesapladı.

Buna göre, toplumsal güven konusunda dünyada birinci sırada yer alan Danimarka'da insanlar, çoğu insanın yüzde 73,9 oranında güvenilir olduklarını belirtti. Aynı oran ikinci Norveç'te yüzde 72,1 iken, üçüncü Finlandiya'da ise yüzde 68,4 oranında çıktı.

Çin'de insana güven yüksek

'Çoğu insan güvenilirdir' sorusuna 'evet' yanıtı verenlerin oranı, araştırmada dördüncü sırada kendine yer bulan Çin'de yüzde 63,5 oranında seyretti. Çin'i ise yüzde 62,8 ile İsveç takip etti.

Türkiye 61'inci sırada

Danimarka, Norveç, Finlandiya, Çin ve İsveç'in ilk beşi oluşturduğu toplumsal güven araştırmasında Türkiye'nin yeri ise 61'inci sıra oldu. Araştırmaya göre Türkiye'de 'çoğu insan güvenilirdir' sorusuna 'evet' yanıtı verenlerin oranı sadece yüzde 14.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Araştırma ve Veri Analizi Programı Direktörlüğü, paylaştığı infografikle ilgili yaptığı yorumlamada 'Elde edilen bulgular, ülkeler arasında kişilerarası güven düzeylerinin belirgin biçimde farklılaştığını ortaya koymaktadır' derken 'Bu farklılaşma incelendiğinde, yüksek gelirli ve kurumsal yapıları güçlü ülkelerde güven oranlarının daha yüksek olduğu, kalkınma düzeyi görece düşük ülkelerde ise bu oranların oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir' ifadelerini kullandı.

Toplumsal güven ekonomik gelişmişlikle de doğru orantılı

Direktörlük 'Dolayısıyla toplumsal güven, yalnızca bireysel tutumların bir yansıması değil; aynı zamanda ekonomik gelişmişlik, kurumsal kalite ve toplumsal istikrar gibi daha geniş yapısal unsurlarla da yakından ilişkili bir olgu olarak öne çıkmaktadır' yorumlamasında bulundu.

Elde edilen sonuçların, toplumsal güvenin dünya genelinde eşit olmadığını açık biçimde gösterdiğini vurgulayan Araştırma ve Veri Analizi Programı Direktörlüğü, 'Danimarka, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde güven oranları oldukça yüksek seviyelerde seyretmekte; nüfusun büyük bir bölümü diğer insanlara güven duyduğunu ifade etmektedir.

Güvenin arttığı ülkelerde GSMH de yüksek

Güven düzeylerinin yüksek olduğu ülkelerin büyük bölümünde kişi başına düşen gelirin de yüksek olduğuna dikkat çeken Direktörlük, 'Buna karşılık kişi başına düşen gelirin düşük olduğu ülkelerde ekonomik belirsizlikler daha yaygın olmakta; iş güvencesizliği, gelir dalgalanmaları ve sınırlı sosyal koruma mekanizmaları bireylerin gündelik hayatında belirleyici hale gelmektedir.

Bu durum, kişiler arası ilişkilerde güvensizlik duygusunun daha kolay kök salmasına yol açabilmekte; toplumsal güven düzeyleri üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratmaktadır. Dolayısıyla düşük güven oranları, çoğu zaman ekonomik kırılganlıklarla iç içe geçmiş bir tabloya işaret etmektedir' hatırlatması yaptı.