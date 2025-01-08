Dünyanın ikinci en büyük lityum rezervi Çin'de!

Çin, dünya genelinde en büyük lityum rezervine sahip ikinci ülke olurken, çıkarılan lityum elektronik cihazlar, elektrikli araçlar, şarj edilebilir piller gibi pek çok ihraç ürününde kullanılıyor.

Tibet'te heyecanlandıran keşif

Elektrikli araçları ile otomotiv piyasasını sallayan Çin, keşfettiği yeni lityum madenleri ile elini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Keşfedilen madenler ise Tibet'te yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre, yeni keşfedilen madenlerden biri Tibet'teki Xikunsong-Pan-Ganzi bölgesinde ve 2800 km uzunluğundaki bir spodumen madeni. Diğeri ise ve Qinghai-Tibet Platosu'ndaki lityum tuz gölleri.

Keşfedilen tuz gölleriyle birlikte Çin'in, Güney Amerika ve Batı Amerika'daki lityum üçgeninden sonra dünyanın üçüncü büyük tuz gölü kaynaklarına da ev sahipliği yaptığı belirtildi.