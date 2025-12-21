Dünyanın ilk trilyoneri olabilir! Elon Musk'tan dört günde ikinci rekor: 700 milyar dolar barajını devirdi

Milyarder girişimci Elon Musk, 600 milyar dolarlık servet seviyesini aşmasının üzerinden yalnızca dört gün geçtikten sonra yeni bir rekor daha kırdı.

Delaware Yüksek Mahkemesi'nin, Tesla tarafından Musk'a verilen ve bugün yaklaşık 139 milyar dolar değerinde olan hisse senedi opsiyonlarını iptal eden alt mahkeme kararını bozmasının ardından Musk, 700 milyar dolar eşiğini geçen ilk kişi oldu.

İtiraz sürecinin Musk lehine sonuçlanmasıyla birlikte milyarderin servetinin 749 milyar dolara yükseldiği hesaplandı.

Forbes, Ocak 2024'ten bu yana söz konusu hisse opsiyonlarının değerini yüzde 50 oranında aşağı yönlü revize ediyordu. Bu indirimin gerekçesi, Delaware Chancery Mahkemesi'nin 2018 yılında opsiyonların verilme sürecinin, Musk'ın Tesla yönetim kurulu üzerindeki etkisi nedeniyle adil olmadığına hükmetmesiydi.

Delaware Yüksek Mahkemesi'nin cuma günü, "opsiyonların geri alınmasının uygun bir çözüm olmadığına" karar vermesinin ardından bu indirim kaldırıldı ve Musk'ın net servet tahmini 69,5 milyar dolar artırıldı.

Tesla, Musk'ın portföyündeki en değerli varlık oldu

Karar sonrası Tesla, Musk'ın portföyündeki en değerli varlık konumuna yeniden çıktı. Musk, hisse opsiyonlarına ek olarak şirketin yüzde 12'lik adi hissesini de elinde bulunduruyor. Bu payın değeri yaklaşık 199 milyar dolar seviyesinde hesaplanırken, Tesla'daki toplam varlıklarının değeri 338 milyar dolara ulaştı.

Bu tutara, Tesla'nın kasım ayında Musk'a verdiği ve belirli performans hedeflerine ulaşılması halinde 1 trilyon dolara kadar ek hisse kazandırabilecek ayrı bir ücret paketi dahil değil.

Musk'ın ikinci büyük varlığı ise SpaceX'teki yaklaşık yüzde 42'lik hissesi olarak öne çıkıyor. Bu payın değeri yaklaşık 336 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Değerleme, bu ay başlatılan ve şirketi 800 milyar dolar üzerinden fiyatlayan özel bir hisse alım teklifine dayanıyor. Ağustos ayında SpaceX'in değeri 400 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Dünyanın ilk trilyoneri olabilir

Analistler, SpaceX'in 2026'da planlanan halka arzı ile Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

Forbes'un değerlendirmesine göre Musk, bu eşiğe ulaşmaya yalnızca Larry Page kadar uzak.

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Page'in serveti yaklaşık 253 milyar dolar olarak tahmin edilirken, bu rakam Musk'ın servetinin yaklaşık yarım trilyon dolar gerisinde kalıyor.