Dünyanın kahve krizi tuttu!
Uluslararası piyasalarda 1 dolar/pound ile 10 yılı aşkın sürenin düşük seviyelerine inen fiyatlar dünyadaki 25 milyonu aşkın kahve üreticisini vurdu. Brezilya, Kolombiya gibi önde gelen üreticiler bir birlik oluşturarak taban fiyat oluşturulmasını gündeme getirdi.
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