Dünya'ya kozmik ziyaret! Bilim insanları duyurdu: Yeni bir Ay gökyüzünde belirecek

Bilim insanları, Dünya'nın çevresinde bir süreliğine "ikinci bir Ay" olacağını açıkladı. 2024 PT5 adı verilen küçük bir göktaşı, Dünya'nın yerçekimi kuvvetine girerek geçici bir süre "küçük Ay" olarak gezegenimizin uydusu olacak.

Uzaydan gelen bu ziyaretçi, 29 Eylül'den itibaren birkaç ay boyunca Dünya yörüngesinde dolaşıp sonra tekrar uzaklaşacak. Ancak oldukça küçük olan göktaşını çıplak gözle görmek mümkün değil. Göktaşı, profesyonel bir teleskop yardımıyla görülebilecek.

NASA'nın asteroid uyarı sistemi tarafından 7 Ağustos'ta tespit edilen 2024 PT5 göktaşı, Arjuna asteroid kuşağından kopmuş bir parça. Bilim insanları, bu tip asteroidlerin bazen Dünya'ya çok yakın mesafelerde dolaşabileceğini ve Dünya'nın yerçekimi tarafından yörüngeye çekilebileceğini belirtiyor.

Bilim insanları bu olayın, güneş sistemimizin keşfedilmemiş zenginliklerini hatırlattığını söylüyor. 2024 PT5 göktaşı, 2055 yılında Dünya'yı tekrar ziyaret edecek.