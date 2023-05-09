Durum 2008’den kötü, kıyamet daha kopmadı
Ünlü ABD’li ekonomist St Onge, “Amerika’daki mevcut bankacılık krizi, yaklaşık 15 yıl önce şahit olduğumuz kargaşadan çok büyük” diye yatırımcıları uyarırken; ülkenin önde gelen gazetelerinden USAToday de 186 ABD bankasının çökebileceğine dikkat çekti.
ABD piyasaları haftaya yeni bir bankacılık krizi endişesiyle başladı. Ülkenin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile Signature Bank’ın iflasları ve First Republic Bank’ın batmaması için JPMorgan Chase tarafından satın alınması sonrası gerilen ortamda peşpeşe açıklamalar yapılıyor.
Dijital ekonomi haber sitesi The Daily Hodl’a konuşan Avusturya asıllı ABD’li ekonomist Peter St Onge, ABD’yi 2008 küresel bankacılık krizini hatırlatarak uyardı.
“Mevcut bankacılık krizi, 15 yıl önce yaşanan kargaşadan daha büyük ve bitecek gibi de durmuyor” diyen ünlü ekonomist, yatırımcılara “ABD Merkez Bankası (Fed) aksini söylese de büyük çöküş için kendinizi hazırlayın” mesajını verdi:
“Fed Başkanı Jerome Powell’ın Amerika’ya ‘ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklı’ demesinden birkaç saat sonra, büyük bölgesel borç veren PacWest satış sonrası pazarda yüzde 50’nin üzerinde çöktüğü için uçurumdan düştü.”
“Varlıklara göre First Republic’in geçen hafta sonu çöküşüyle eşleştirilen 2023 banka çöküşü, görünüşe göre bu “çok sağlam ve dirençli” bankacılık sistemimizden gelecek çok daha fazla şeyle birlikte 2008’deki çöküşü resmen aştı.”
“Ham rakamlarla, 2008’de çöken 25 ABD bankasını, takip eden dört yıl içinde toplam 440 bankayla bir davul sesi takip etti. Bu, kriz öncesi yılda ikiye kıyasla 110 (banka) demek. Yani ne olacağını görmeye başlamadık bile.”
“Faiz oranı artışlarının ekonomiyi gerçekten vurması genellikle 12-18 ay sürer ve henüz altı ayımız var. Dolayısıyla 2008 krizine karşı sıraya girmek, gerçek fırtınanın bir yıl daha vurmaması anlamına geliyor. Bunlar yaklaşan bir kasırganın ilk esintileri.”
Washington, DC merkezli kamu politikalarına yönelik araştırmalarıyla bilinen muhafazakâr düşünce kuruluşu The Heritage’ın üyesi olan St Orge, uzun süre Tayvan’daki Feng Chia Üniversitesi’nde ekonomi dersleri verdi.
Ünlü Amerikan gazetesi USA Today de 186 bölgesel bankanın sallantıda olduğunu yazdı. Gazete yayınladığı bir raporda “Sigortasız hesap sahibi müşterilerin yarısı paralarını çekse 186 banka batabilir” diye uyardı ve ekledi: “Bölgesel bankalar iflas ediyor çünkü Federal Rezerv’in enflasyonu düşürmek için yaptığı agresif faiz artışları, devlet tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler gibi banka varlıklarının değerini aşındırdı.”