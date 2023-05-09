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Durum 2008’den kötü, kıyamet daha kopmadı

Ünlü ABD’li ekonomist St Onge, “Amerika’daki mevcut bankacılık krizi, yaklaşık 15 yıl önce şahit olduğumuz kargaşadan çok büyük” diye yatırımcıları uyarırken; ülkenin önde gelen gazetelerinden USAToday de 186 ABD bankasının çökebileceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi
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ABD piyasaları hafta­ya yeni bir bankacılık krizi endişesiyle baş­ladı. Ülkenin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Banka­sı (SVB) ile Signature Bank’ın iflasları ve First Republic Bank’ın batmaması için JP­Morgan Chase tarafından sa­tın alınması sonrası gerilen or­tamda peşpeşe açıklamalar ya­pılıyor.

Dijital ekonomi haber site­si The Daily Hodl’a konuşan Avusturya asıllı ABD’li eko­nomist Peter St Onge, ABD’yi 2008 küresel bankacılık krizini hatırlatarak uyardı.

“Mevcut bankacılık krizi, 15 yıl önce yaşanan kargaşadan daha büyük ve bitecek gibi de durmuyor” diyen ünlü ekono­mist, yatırımcılara “ABD Mer­kez Bankası (Fed) aksini söy­lese de büyük çöküş için kendi­nizi hazırlayın” mesajını verdi:

“Fed Başkanı Jerome Powell’ın Amerika’ya ‘ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklı’ demesinden bir­kaç saat sonra, büyük bölgesel borç veren PacWest satış son­rası pazarda yüzde 50’nin üze­rinde çöktüğü için uçurumdan düştü.”

“Varlıklara göre First Repub­lic’in geçen hafta sonu çökü­şüyle eşleştirilen 2023 banka çöküşü, görünüşe göre bu “çok sağlam ve dirençli” bankacılık sistemimizden gelecek çok da­ha fazla şeyle birlikte 2008’de­ki çöküşü resmen aştı.”

“Ham rakamlarla, 2008’de çöken 25 ABD bankasını, takip eden dört yıl içinde toplam 440 bankayla bir davul sesi takip et­ti. Bu, kriz öncesi yılda ikiye kı­yasla 110 (banka) demek. Yani ne olacağını görmeye başlama­dık bile.”

“Faiz oranı artışlarının eko­nomiyi gerçekten vurması ge­nellikle 12-18 ay sürer ve he­nüz altı ayımız var. Dolayısıyla 2008 krizine karşı sıraya gir­mek, gerçek fırtınanın bir yıl daha vurmaması anlamına ge­liyor. Bunlar yaklaşan bir kasır­ganın ilk esintileri.”

Washington, DC merkez­li kamu politikalarına yönelik araştırmalarıyla bilinen muha­fazakâr düşünce kuruluşu The Heritage’ın üyesi olan St Or­ge, uzun süre Tayvan’daki Feng Chia Üniversitesi’nde ekono­mi dersleri verdi.

Ünlü Amerikan gazete­si USA Today de 186 bölgesel bankanın sallantıda olduğunu yazdı. Gazete yayınladığı bir raporda “Sigortasız hesap sa­hibi müşterilerin yarısı parala­rını çekse 186 banka batabilir” diye uyardı ve ekledi: “Bölgesel bankalar iflas ediyor çünkü Fe­deral Rezerv’in enflasyonu dü­şürmek için yaptığı agresif faiz artışları, devlet tahvilleri ve ipo­teğe dayalı menkul kıymetler gi­bi banka varlıklarının değerini aşındırdı.”