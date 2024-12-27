Kazakistan'da düşen Azerbeycan uçağına ilişkin soru işaretleri büyüyor. NATO, olayın detaylı bir şekilde soruşturulmasını talep ederken, Rusya ise olayla ilgileri olmadığını savunuyor. Uçağın kuş sürüsüne çarparak kaza kırıma uğradığı iddia edilirken, genel kanı uçağın Rus Hava Savunma Sistemi tarafından vurulduğu yönünde.

Pilot Rusya'dan acil iniş için izin istemiş

Rusya ise uçağın düştüğü saatlerde Ukrayna'ya ait İHA'ların Grozni ve Vladikavkaz kentlerindeki sivil altyapılara terör saldırıları düzenlediğini bildirdi. Bölgede yoğun sis olduğu belirtilerek, 500 metre yükseklikte görüş imkanının bulunmadığı ifade edildi.

Kaptan pilotun Grozni'ye iniş için iki teşebbüste bulunduğu ancak teşebbüslerin başarısız olduğu ve kaptanın Aktau'ya devam ettiği açıklandı. Rusya ortaklaşa araştırılması gereken çok sayıda durumun bulunduğunu ve yetkililerle işbirliği içinde, bu çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Çeçenistan'dan yardım teklifi

Öte yandan Çeçenistan’ın Azerbaycan'a yardım teklifinde bulunduğu öğrenildi. Azerbaycan ise teklifi reddederek, özür ve tazminat talebinde bulundu.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere ve yaralananların ailelerine maddi yardımda bulunmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın herhangi bir yardıma ihtiyacı olmadığı ve gerekli yardımların sağlandığı belirtilerek, “Gerçeğin kabul edilmesini, özür dilenmesini ve gerekli tazminatın ödenmesini talep ediyoruz” denildi.